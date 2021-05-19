Samsung ve Google, Wear OS İçin Birlikte Çalışacak!

Bilindiği üzere aylardır devam eden Samsung ve Google Wear OS işbirliği söylentisi artık doğrulanmış oldu. Samsung‘un Tizen platformundan vazgeçip Wear OS‘a geçmesi ve Google‘ın Wear OS için yeni güncellemeler yayımlamasıyla birlikte iki şirket güçlerini birleştirmiş oldu. İki şirket güçlerini birleştirerek Wear OS‘u daha kullanabilir ve daha iyi bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

Samsung‘un bu konuda yapabileceği en iyi adımlardan bir tanesi uygulamaların ekosistemlerini daha iyi bir pil ömrü ile eşleştirmek olacaktır. Google‘ın ise yeni güncellemeler ile Samsung‘un akıllı giyilebilir cihazların performansını ve iyileştirmelerini arttırması gerekiyor. Ayrıca Google, sorunsuz bir kullanıcı arayüzü animasyonu ve hareketleriyle cihazlarda kullanılan yonga setlerinin açılma ve uygulama performanslarını %30 daha arttıracağı dile getiriliyor.

Google, daha uzun pil ömrü için işletim sisteminin alt katmanlarını daha düşük donanım özelliklerine sahip cihazlar için optimize ediyor. Bu da kalp atış sensörünü, uyku takibinizi gün boyunca çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Böylelikle cihazınızın ertesi gün içinde pilinin kaldığını görebileceksiniz.

Samsung ise artık yeni Galaxy Watch serisi cihazlarında artık Wear OS işletim sistemini kullanmaya başlayacak. Ayrıca yeni Galaxy Watch saatlerinde kullanılacak olan düğmeler Wear OS‘a göre ayarlanacak ve böylelikle daha pratik bir kullanım deneyimi elde etmiş olacaksınız. Wear OS ile birlikte kullanıcılar Google’ın birçok uygulamasına sahip olabilecekler. Yeni Wear OS‘lu Galaxy Watch‘ların bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.