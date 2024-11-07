Samsung W25 Flip Özellikleri Tanıtıldı, Fiyatı Belli Oldu!

Dünya devi, Güney Kore menşeli Samsung katlanabilir telefon pazarında hızla büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında marka katlanan telefonları Galaxy X Flip 6 ve Z Fold 6’yı lanse etmişti. Yeni modelleri piyasaya sunmaya devam eden marka şimdi de premium bir modeli duyurdu. Samsung W25 Flip özellikleri tanıtıldı, cihazın fiyatı açıklandı. İşte ayrıntılar…

Samsung W25 Flip Özellikleri Tanıtıldı!

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modeli W25 Flip uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet tanıtımı yapıldı. Premium seri olarak lanse edilen Samsung W25 ve W25 Flip dünya çapında yoğun ilgi gördü. W25 modelinin özelliklerini bir başka içeriğin konusu olarak bırakalım ve W25 Flip özelliklerini ele alalım. Samsung katlanan telefonu W25 Flip, Galaxy Z Flip 6 özelliklerini baz alıyor diyebiliriz ancak tasarım kısmında birtakım değişiklikler mevcut. İşte cihazın merak edilen nitelikleri…

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Samsung W25 Flip, ana ekran kısmında 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex panel yer almakta ve ana ekran 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Küçük ekran ise 3,4 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Kapak ekranı HD çözünürlüklü Super AMOLED panel ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumalı.

Samsung premium katlanabilen telefon W25 Flip gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite “For Galaxy” yonga setinden almakta. 12 GB’lık RAM ve 512 GB’lık depolama alanı ile gelen akılı telefon 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. 25 W’lık kablolu şarja sahip olan Samsung W25 Flip 15 W’lık da kablosuz şarj desteği ile gelmekte.

Kamera kısmına baktığımızda ise W25 Flip’in 50 MP çözünürlüklü bir ana kamera ve 50 MP’lik de geniş açı kamera görülmekte. Selfie kamerası kısmında ise 10 Megapiksel’lik bir sensör yer almakta. Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 işletim sistemi ile gelen cihaz IP48 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğine sahip.

Samsung W25 Flip Fiyatı Ne Kadar?

Samsung W25 Flip yaklaşık 1000 Yuan yani 1393 dolar kadar bir etiket fiyatına sahip. Cihazın 15 Kasım’da satışa çıkması bekleniyor.

Samsung W25 Flip özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse: