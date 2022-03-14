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Snapdragon 778G yonga setine sahip Samsung Xcover Pro 2 Geekbench’te görüldü

Samsung , Geekbench kıyaslama veritabanında az önce, XCover serisi altında yeni bir dayanıklı akıllı telefon - Samsung Galaxy XCover Pro 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu telefon, SM-G736B model numarasıyla karşılaştırmalı değerlendirme veritabanı web sitesinde yer aldı. Karşılaştırma listesi, yaklaşmakta olan Samsung dayanıklı akıllı telefonun bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor. Samsung Galaxy XCover 2 Geekbench kıyaslama puanlarına ve özelliklerine daha yakından bakalım.

Ahmet Ekinler

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Samsung Xcover Pro 2

Samsung, sıkı bir lansman programı planlamasa da, Xcover serisinde bir dizi dayanıklı akıllı telefon ve tablet sunuyor. Oldukça güçlü bir orta sınıf yonga seti ile Geekbench’te “Samsung Galaxy Xcover Pro 2” adlı yeni bir model tespit edildi.

Bu yeni model, geçen yılki Xcover 5 giriş seviyesi yerine Ocak 2020’deki orijinal Xcover Pro’nun halefi yapıyor. Eski Pro, dönemin en güçlü yonga seti olmasa da yine de oldukça hızlı bir Exynos 9611’e sahipti.

Galaxy Xcover Pro 2, dört Cortex-A78 tabanlı çekirdeğe (biri 2,4 GHz’de çalışıyor), dört A55’e ve bir Adreno 642L GPU’ya sahip 6 nm (TSMC) yonga seti olan Snapdragon 778G tarafından desteklenecek. Daha eski bir amiral gemisi Snapdragon yonga seti (860 gibi) ile karşılaştırılabilir, ancak oldukça verimlidir ve 5G bağlantısı sunar.

Geekbench, orijinal Pro’ya göre 2 GB’lık bir yükseltme olan testi çalıştıran belirli birimde 6 GB RAM bildirdi. Ayrıca, yeni model Android 12‘yi çalıştırdı. Orijinal model en iyi yazılım desteğine sahip değildi – 2020’de Android 11 ve One UI 2.0 ile piyasaya sürüldü ve 2021’de Android 11 ve One UI 3.0’a sahip oldu. En son güncelleme Aralık güvenliğiyle ilgiliydi.

Samsung‘un Galaxy Xcover Pro 2‘yi ne zaman resmileştireceği belli değil – bunlar genellikle işletmeleri hedefledikleri için fazla göze batmadan piyasaya çıkıyor (örneğin, ABD’deki Walmart, çalışanlarının mağazalarda kullanması için 740.000 Xcover Pro satın aldı).

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KaynakGsmarena

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