Samsung, yapay zeka destekli ve gelişmiş 4K yakınlaştırma özellikli Galaxy S24 Ultra kamerasını tanıttı

Samsung, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen ISOCELL 200 MP sensörün gücünü sergileyen bir video aracılığıyla yaklaşmakta olan Galaxy S24 Ultra‘nın kamera özelliklerine kışkırtıcı bir bakış sundu. Mevcut akıllı telefon pazarında benzeri olmayan bu donanım kombinasyonu, bu teaser’ın yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazın bir önizlemesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Video, bir videodaki nesneleri otomatik olarak takip ederken aynı zamanda tüm sahnenin tam kare yakınlaştırılmış görüntüsünü yakalayan “Zoom Anyplace” adlı bir özelliği ortaya koyuyor. Pratik anlamda bu, sensörün biri kırpılan alanın diğeri de tüm görüntünün olmak üzere iki 4K video akışı kaydedebileceği anlamına geliyor. Bu, kullanıcıların çekimden sonra kadrajı ayarlamasına olanak tanır ve 2x ve 4x yakınlaştırma seviyelerinde eşit derecede iyi çalışır.

Ayrıca bu özellik, 4K çözünürlüğü koruyarak kameraya yaklaşırken bile sahnede herhangi bir yönde hareket eden nesneleri otomatik olarak takip etmek ve odağı gerçek zamanlı olarak korumak üzere tasarlanmıştır.

Bir diğer heyecan verici gelişme ise görüntü işlemeye yeni bir yaklaşım olan “E2E (uçtan uca) AI Remosaic”. Şu anda ISOCELL sensörü fotoğrafları sırayla işliyor ve renk, ton, gürültü azaltma, keskinleştirme, HDR, demosaicing, beyaz dengesi ve lens gölgeleme düzeltmesi gibi görüntünün her bir yönüyle tek tek ilgileniyor. Yeni çözüm paralel işleme vaat ediyor, yani tüm bu görevler aynı anda yürütülecek.

Bu iyileştirmenin yakalama hızını iki katına çıkararak işlem süresini kısaltması ve görüntü kalitesini artırması bekleniyor.

Samsung, sergilenen tüm özelliklerin “yalnızca açıklama amaçlı” olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, yeni Snapdragon amiral gemisi yonga seti ve 200MP sensöre sahip olduğu doğrulandığı için bu özelliklerin Galaxy S24 Ultra’da mevcut olacağına inanılıyor. Resmi ayrıntıların önümüzdeki yılın ilk haftalarında yapılması planlanan bir sonraki Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.