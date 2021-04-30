Samsung, Yeni Galaxy S21 FE’yi Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Samsung, 2021 yılının başından beri yeni Galaxy S21 serisi daha sonra Nisan ayında yeni Galaxy A serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Tabi şirket bunlarla kalmayarak yeni giriş seviyesi bazı M serisi cihazlarını da tanıtmıştı. Daha sonra Samsung, geçtiğimiz yıldan beri değişikliğe gittiği güncelleme politikasıyla birlikte birçok akıllı cihazına güncelleme göndermekle meşgul olmuştu ve olmaya da devam ediyor.

Ancak öte yandan firma yeni bir bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz yıl Galaxy S20 FE‘den oldukça fazla olumlu dönüş aldı ve ayrıca şirket bu bütçe dostu amiral gemisiyle yüksek satışlar elde etti. Bu nedenle Samsung, bu yıl da kullanıcıları ve kendisini memnun etmek için yeni bir Galaxy S21 FE üzerinde çalışıyor. Bugün ise şirketin bu yeni modelini yakın zamanda tanıtacağına dair bilgiler ortaya çıktı.

GalaxyClub tarafından paylaşılan bir görselde şirketin Meksika web sitesinde yeni Galaxy S21 FE‘nin adını geçirdiği ortaya çıktı. Bu durumu kimi yorumcular yazılımsal bir hata olarak görüyor olsa da bazı yorumculara göre yeni S21 FE‘nin yakında tanıtılacağı söyleniyor.

Tabi bu iddiayı destekleyen bir başka kaynakta ise şirketin yeni modelini Ağustos ayında resmi olarak tanıtacağı yer alıyor. Yeni Galaxy S21 FE’nin daha önceden sızdırılan bilgilerine baktığımızda cihazın 3D CAD renderlarında Galaxy S21 ile aynı kamera kurulumuna sahip olacağı belli olmuştıu.

Ancak aralarındaki en önemli farklardan bir tanesi S21 FE‘nin plastik bir çerçeveye sahip olması oluyor. Şubat ayında yeni Galaxy S21 FE‘nin SM-G990B model numarasıyla geleceği sızdırılmıştı. Bununla birlikte cihazın 120 Hz AMOLED bir erkan, Snapdragon 888 yonga seti (diğer pazarlar için Exynos 2100), 6 / 8 GB RAM, 128 / 256 GB dahili depolama ve 4.500 mAh batarya kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihaz Gri, Gümüş, Açık Yeşil, Pembe, Mor ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.