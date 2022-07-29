Samsung Yeni Onarım Modunu Tanıttı – Tamir Öncesi Güvenlik

Telefonunuzu onarım için getirmeden önce sıfırlamak, özel bilgilerin (görüntüler veya hesaplar gibi) yanlış ellere geçmesi olasılığını önlemek için normal bir prosedürdür. Verilerinizi önceden yedekleme ve daha sonra geri yükleme ihtiyacı, cihazınızı tamir ettirmenin zorluğuna katkı sağlar.

Bazen insanlar bunu çok inandırıcı bulmuyor ve cihazı ya tamamen siliyor ya da kişisel verileriyle onarıma veriyor, bu da çoğu zaman veri sızıntılarına neden oluyor. Bu güçlükten ve gizlilik ve güvenlik endişelerinden kurtulmak için Samsung, Onarım Modu adlı bir çözüm buldu.

Bu yeni özellik, Ayarlar menüsünün Pil ve Cihaz Bakımı bölümünde mevcut olacak. Etkinleştirmek, cihazınızı yeniden başlatıyor. Mod, etkinleştirildiğinde resimler, metinler, hesaplar ve hatta uygulamalar dahil tüm kişisel bilgileri gizliyor (yalnızca varsayılan yüklü uygulamalar etkin oluyor). Özünde, telefon sıfırlanmış gibi görünüyor.

Onarımlar tamamlandığında ve telefonunuzu elinize aldığınızda Onarım Modunu kapatmak için parmak izi veya desen kilidi kullanabilirsiniz. Bu, telefonu bir kez daha yeniden başlatacak, ancak bu sefer tüm verileriniz tamamen erişilebilir olacak. Tamir sırasında teknisyen tarafından yapılan tüm değişiklikler de geri alınacak.

Galaxy S21 serisi, önce bir yazılım güncellemesi aracılığıyla Onarım Moduna sahip olacak. Samsung’a göre, “gelecekte birkaç ek modele genişletecek.” Ancak, basın açıklaması yalnızca Samsung’un Kore sitesinde yayınlandığından, özelliğin başlangıçta Güney Kore’ye özel olabileceği anlaşılıyor.