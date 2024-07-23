Samsung MX Başkanı TM Roh dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Buna göre Samsung yeni yapay zeka odaklı telefonlar geliştiriyor. Yapay zeka teknolojisi üzerine daha çok eğildiklerini belirten Roh, hali hazırda piyasada bulunan telefonlardan çok daha farklı tasarıma sahip olan telefonlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Söylenene göre marka, bu cihazlar için Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırım yapmış durumda. Ayrıntılar içerikte…

Samsung Yeni Yapay Zeka Odaklı Telefonlar Geliştiriyor

Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olan Samsung S24 serisi 2024 yılını başlarında tanıtılmıştı. AI teknolojisi bu telefonlara gerçekten de muhteşem özellikler getirdi. Ancak Samsung Mobil Deneyim Birimi Başkanı’nın yeni yaptığı açıklamaya göre hali hazırda kullanımda olan telefonlardan çok daha farklı tasarımlara ve özelliklere sahip olan, yapay zeka odaklı telefonlar geliyor.

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Roh’un belirttiği üzere Samsung’un geliştirme aşamasında olduğu yeni yapay zeka odaklı telefonlar diğerlerinden çok daha farklı olacak; köklü değişimlerle gelecek. Söz konusu “değişik” telefonlar için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktan Roh, şirketin bu alana büyük yatırım yaptığını belirtti. Roh, yapay zeka temelli telefonların odak noktaları olduğunu belirtti ancak daha fazla bilgi vermedi.

MX Başkanı’nın açıklamalarından yola çıkarak yeni yapay zekalı telefonların klasik telefonlar gibi dikdörtgen formda olmayabileceğini söyleyebiliriz. Cihazlar standartlardan çok daha büyük ya da çok daha küçük de olabilir ve bununla birlikte söz konusu telefonların “daha mobil” olacağına da dikkat çekilmiş durumda.

Yapay Zeka Odaklı Telefonlar Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Marka, hali hazırda telefon ve tabletlerle birlikte diğer yeni nesil teknolojik cihazlarını (kulaklık ya da giyilebilir teknoloji ürünleri gibi) Galaxy AI ile donatmış durumda. Yani AI teknolojisini kullanıcıya her şekilde sunmaya çalışıyor. Bunların yanı sıra piyasaya daha evvel çıkan yapay zeka odaklı cihazları da (Rabbit R1 ve AI Pin gibi) göz önünde bulundurduğumuzda Samsung’un nasıl cihazlarla piyasaya çıkacağını kestirmek oldukça güç. Zira Rabbit RI ve AI Pin beklenilen başarıyı yakalayamadı.

Samsung’un radikal bir değişimle gelecek olan telefonlarının nasıl olacağını tahmin etmek şu an için pek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte markanın yeni yapay zeka formları üzerinde çalıştığını ve bu alanda kendini kanıtlayan cihazlarla kullanıcının karşısına çıkması bekleniyor. Ayrıca teknoloji devinin büyük farklılıklarla gelecek olan One UI 7.0 çalışmalarına devam ettiği ve AI teknolojisi ile güçlendirilmiş Bixby sesli asistanın da 2024 yılında piyasaya sürüleceği biliniyor.