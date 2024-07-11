Samsung’dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor, İşte Özellikleri!

Samsung 10 Temmuz’da yeni nesil teknolojiler ile donatılmış üst segment cihazlarını piyasaya sundu. Şimdi ise markanın giriş seviyeye özel tasarladığı yeni telefonları ortaya çıktı. Bütçe dostu iki telefon üzerinde çalışmalarını sürdüren Samsung’dan uygun fiyatlı telefon geliyor. Galaxy F05 ve Galaxy M05 olarak markalanmış olan telefonların bilinen özellikleri içeriğimizde.

Samsung’dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor

Samsung uygun fiyatlı iki telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazlar hakkında henüz resmi açıklama bulunmuyor ancak sertifika sitesinde modeller ortaya çıktı. Buna göre Samsung Galaxy F05 ve Galaxy M05 cihazları yakında pazara çıkabilir.

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Wi-Fi sertifika listesinde Samsung SM-E055F/DS ve SM-M055F/DS model numaraları ile yer alan cihazların çift SIM özelliğine sahip olduğu görülmekte. Aynı zamanda telefonlarda çift bantlı Wi-Fi desteği de bulunacak. Bu özellikleri sayesinde uygun fiyatlı Samsung telefonlar 5G geniş banttan faydalanabilecekler. Giriş seviye telefon modelleri kapsamında kullanıcıya sunulacak olan bu modellerin teknik özellikleri hakkında henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

Yeni Samsung telefonların teknik detayları bilinmese de Samsung’un giriş seviyede, orta seviyeye yakın özellikleri kullandığı bilinmekte. Bu kapsamda söz konusu telefonların Galaxy A05 modeli ile benzer niteliklere sahip olacağı düşünülmekte. A05 özelliklerine göz attığımızda ise 6.7 inç büyüklüğünde HD+ Infinity-U ekrana sahip olduğunu, MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü aldığını söyleyebiliriz.

Galaxy F05 ve Galaxy M05 6 GB RAM ile Gelebilir

Bunların yanı sıra Galaxy A05 modelinin 6 GB’a kadar RAM belleği ve 128 GB’a kadar da depolama alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz kamera kısmında ise 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü yardımcı sensör barındırmakta. Android 13 tabanlı OneUI 6 işletim sisteminin bulunduğu Galaxy A05 modeli 5000 mAh’lık bataryaya sahip.

Yeni çıkacak olan Samsung bütçe dostu telefonları Galaxy F05 ve Galaxy M05’in de yukarıda saydığımız Galaxy A05 modelinin özelliklerine benzer niteliklere sahip olacağı düşünülmekte. Bu iki modelin yanı sıra Samsung’un hali hazırda geliştirmekte olduğu Galaxy F55 / M55 modeli de bulunmakta.

Söz konusu model Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden gücünü alırken 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar da depolama alanı sunmaya hazırlanıyor. 6.7 inç’lik Super AMOLED bir ekrana sahip olan cihaz 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Samsung’un söz konusu modeli ise daha çok orta seviyeye hitap etmekte.

Üst seviye kategorisinde sektörün liderlerinden olan Samsung giriş ve orta seviye, yani daha uygun fiyatlı telefonları ile de en çok tercih edilen markalardan biri konumunda. Cihazların piyasaya ne zaman sürüleceği ve hangi fiyattan pazara gireceği henüz belli değil. Detaylar geldikçe biz de buradan siz Cepkolik okurları için paylaşıyor olacağız.