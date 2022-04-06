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Samsung’un bir sonraki amiral gemisi bir MediaTek çipiyle gelebilir

Samsung'un premium akıllı telefon serisine MediaTek'in mobil uygulama işlemcisini yüklemesi bekleniyor. Şirket şimdiye kadar MediaTek'in işlemcilerini Galaxy A serisi için sınırlı olarak kullandı. Bu, Samsung'un üretim bölümü tarafından üretilen Exynos çiplerinin yonga seti pazarında daha fazla yer kaybedeceği anlamına geliyor. Samsung, MediaTek'in yonga setlerini 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Galaxy S22 Fan Edition (FE) ve Galaxy S23'e kurmayı düşünüyor.

Ahmet Ekinler

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Mediatek - Snapdragon - Exynos

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarını şimdiye kadar Qualcomm Snapdragon ve kendi Exynos yongaları ile piyasaya sürdü. Ancak yeni bir medya raporu, Koreli şirketin yaklaşmakta olan amiral gemileri için MediaTek yonga setlerini kullanmayı düşündüğünü iddia ediyor. Bu da Galaxy S23‘ün dümende bir MediaTek yonga setine sahip olduğunu görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ancak kaynak, tüm Galaxy S23 birimlerinin kaputun altında bir MediaTek yonga setine sahip olmayacağını söylüyor. Samsung bunları yalnızca Asya modelleri için kullanacak. Rapor ayrıca Galaxy S22 Fan Edition (FE) birimlerinin yaklaşık yarısının da Tayvanlı şirketin çipleri tarafından destekleneceğini iddia ediyor.

Samsung‘un bu akıllı telefonlar için hangi MediaTek yongalarını kullanacağı şu anda belli değil, ancak Samsung‘un daha önce düşük kaliteli akıllı telefonları için MediaTek yonga setleri tedarik ettiğini belirtmekte fayda var.

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KaynakGsmarena

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