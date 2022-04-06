Samsung’un bir sonraki amiral gemisi bir MediaTek çipiyle gelebilir

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarını şimdiye kadar Qualcomm Snapdragon ve kendi Exynos yongaları ile piyasaya sürdü. Ancak yeni bir medya raporu, Koreli şirketin yaklaşmakta olan amiral gemileri için MediaTek yonga setlerini kullanmayı düşündüğünü iddia ediyor. Bu da Galaxy S23‘ün dümende bir MediaTek yonga setine sahip olduğunu görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ancak kaynak, tüm Galaxy S23 birimlerinin kaputun altında bir MediaTek yonga setine sahip olmayacağını söylüyor. Samsung bunları yalnızca Asya modelleri için kullanacak. Rapor ayrıca Galaxy S22 Fan Edition (FE) birimlerinin yaklaşık yarısının da Tayvanlı şirketin çipleri tarafından destekleneceğini iddia ediyor.

Samsung‘un bu akıllı telefonlar için hangi MediaTek yongalarını kullanacağı şu anda belli değil, ancak Samsung‘un daha önce düşük kaliteli akıllı telefonları için MediaTek yonga setleri tedarik ettiğini belirtmekte fayda var.