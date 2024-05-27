Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung’un En İyisi Olacak Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon Samsung’un En İyisi Olacak Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy S25 serisinin 2025 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Serinin en üst modeli ise Galaxy S25 Ultra olarak karşımıza çıkacak ve bu telefon aynı zamanda serinin en pahalı modeli olacak. Piyasanın heyecanla beklediği serinin bazı özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı ve şimdi de Samsung’un en iyisi olacak Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri belli oldu. İşte kendine hayran bırakacak olan telefonun kamera özellikleri…

Samsung’un En İyisi Olacak Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri Belli Oldu

Samsung yeni piyasaya süreceği Galaxy S25 serisinin kamera özellikleri selefinden bariz bir şekilde farklı yapmayı planlıyor. Ice Universe tarafından sızdırılan bilgilere göre kamerasıyla ön plana çıkacak olan cihazda yüksek çözünürlüklü sensörler ve dört kamera bulunacak.

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Ice Universe Weibo’da (Çin sosyal medya platformu) Galaxy S25 Ultra ile alakalı bazı bilgiler paylaştı. Buna göre cihaz 200 MP çözünürlüklü bir ana kamera ile gelecek. Bunun yanı sıra dörtlü kamera adasında 50 Megapiksel ultra geniş açı kamera, 50 Megapiksel çözünürlüklü ve 3x zoom yapabilen telefoto kamera ve bunlarla birlikte, 50 Megapiksel çözünürlük ile 5x zoom imkanı sunan süper telefoto kamera barındıracak.

Söz konusu açıklamalar doğru ise Samsung, kamera adasındaki tüm sensörlerin çözünürlüklerini artırmış olacak. Karşılaştırma yapabilmek adına Samsung Galaxy S24 Ultra kamera özelliklerinden de bahsedelim… S24 Ultra’da da dörtlü kamera kurulumu yer almakta, yani bu bakımdan bir farklılık bulunmuyor. S24 Ultra 200 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 12 Megapiksel çözünürlük sunan ultra geniş açı kamera, 10 Megapiksel ve 3x zoom özelliklerinde telefoto kamera ve 50 Megapiksel çözünürlük ile 5x zooma imkan veren süper telefoto kamera yer almakta.

S24 Ultra ile S25 Ultra Kameraları Arasındaki Farklar

Galaxy S24 Ultra’nın yukarıda bahsettiğimiz kamera özelliklerinden anlaşılacağı üzere S25 Ultra ana kamera kısmında ve süper telefoto kamera kısmında bir farklılık bulunmuyor. Farklılığı oluşturan unsurlar geniş açılı kamera ve telefoto kamera kısmında. S25 Ultra’nın bu değişikliği kullanıcı tarafından nasıl yorumlanacak, bekleyip göreceğiz.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisinin bazı tasarım farklılıkları ile de geleceği söylenmekte. Bunun yanı sıra, esas ayırt edici faktör ise cihazın işlemcisi. S25 Ultra Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gelebilir. Söz konusu yonga seti henüz piyasaya çıkmadı ancak 2024 sonuna doğru çıkması beklenmekte.