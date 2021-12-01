Samsung’un En Ucuz Telefonu Galaxy A13 Bugün Tanıtıldı

Samsung, sessiz sedasız bir telefonu piyasaya sürdü. Galaxy A13, şu ana kadar tanıtılan en ucuz 5G Samsung telefonu oldu. 4G bağlantısı olan Samsung Galaxy A12’nin yerini aldı. Dilerseniz telefona yakına göz atalım.

Samsung Galaxy A13

Yeni duyurulan Galaxy A13 5G, tasarım açısından Galaxy A32’ye benziyor. 164,5 x 76,5 x 8,8 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Telefon ön tarafta 1600 x 720 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip; 6,5 inç LCD panel vaat ediyor.

Üst kısımdaki su damlası çentiği (Infinity-V) ekran; selfie’ler ve görüntülü aramalar için 5 MP’lik bir kamera barındırıyor. Arka tarafta ise 50MP ana sensör; 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Telefon, microSD kart genişletme desteği ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile eşleştirilmiş; bir MediaTek Dimensity 700 işlemciye sahip. Samsung Pay’i kullanmak için NFC de var.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında 6GHz 5G altı, çift bantlı WiFi, Bluetooth, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Kalan özellikler, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü; tek hoparlör, Android 11, 5.000 mAh pil ve 15W şarj içeriyor. Telefon, 3 Aralık’tan itibaren satışa çıkacak. Fiyatı ise 249 dolar.