Samsung’un Expert RAW uygulaması Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold2 için destek kazanıyor

Samsung, üç eski amiral gemisi telefonu Galaxy Note 20 Ultra, S20 Ultra ve Z Fold2 için destek ekleyen Expert RAW uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladı. Bir tanesine sahipseniz ve fotoğraflarınızı ve videolarınızı biraz güçlendirmeye ihtiyacınız varsa, indirmek için Galaxy App Store’a gidin.

Şirket, bu cihazlar daha eski olduğundan ve mevcut amiral gemilerinin işlem gücüyle eşleşemeyeceğinden kalite ve işlem sürelerinin değişebileceği konusunda uyarıyor.

Samsung, gelecekte uygulama için yeni özellikler geliştirmeye devam edecek, ancak bunların hepsinin eski telefonlarda mevcut olmasını beklemeyin. Örneğin Galaxy S22 serisi, çok yakında Hyperlapse modunda Pro modu kamera özelliklerine kavuşabilir.