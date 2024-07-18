Samsung’un Sonraki Katlanabilir Telefonu Daha

Geçen hafta tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 6, açıkken 5.6mm kalınlığında iken katlandığında 12.1mm kalınlığında olmasıyla bazı rakiplerine kıyasla sönük kalıyor gibi görünüyor. Ancak, Samsung’un bir sonraki katlanabilir cihazı önemli ölçüde daha ince olabilir çünkü yeni bir rapora göre, Samsung MX ekibinin Başkanı ve Lideri TM Roh, gelecek Galaxy katlanabilir akıllı telefonların daha ince olmasını istiyor ve ekibi “çok ince katlanabilir bir akıllı telefon” geliştirmeye çağırmış.

Yayın, endüstri kaynaklarına dayanarak, Roh’un Samsung mühendislerine katlanabilir bir cihaz geliştirmeleri için talimat verdiğini ve katlandığında Galaxy S24 kadar ince olmasını istediğini iddia ediyor.

Samsung S24 Ultra’nın kalınlığına eşit olmayı başarsa bile, bir sonraki katlanabilir cihazı Fold 6’nın katlandığında 3.5mm daha ince olacak, bu da geçen yılın Fold5’ten 1.3mm daha ince olacak demektir. Kaynak ayrıca, MX ekibinin bir sonraki katlanabilir cihazın ağırlığını Fold6’nın 239 gramın altına indirmek için çalıştığını iddia ediyor.

Samsung’un ayrıca, 2024 yılının sonuna kadar 10mm kalınlığında bir Galaxy Z Fold 6 Slim tanıtması bekleniyor, ardışık modellerin daha da ince olması planlanıyor. Bu, 7.6 inçlik katlanabilir ekranıyla Fold 6’nın 8 inçlik bir ekranla geleceği anlamına geliyor.

Daha ince bir katlanabilir akıllı telefon geliştirme çabalarının yanı sıra, Samsung’un katlanabilir özel içerikler oluşturma ve Google ile diğer Android tabanlı uygulama geliştiricileriyle katlanabilir özel uygulamalar için işbirliği yaptığı da iddia ediliyor.