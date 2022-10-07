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Sesinizi Kullanarak iPhone’unuzun Kilidini Açma

Ahmet Ekinler

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iPhone Kilidini Acma

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iOS 14.6 ve sonraki sürümlerinde Apple, yalnızca sesinizi kullanarak iPhone’unuzun kilidini açmanıza olanak tanıyan bir erişilebilirlik özelliği getirdi. Nasıl çalıştığını ve ‌iPhone‌ cihazınıza nasıl kurulacağını öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

Birkaç yıldır, Apple’ın iOS mobil işletim sistemi, kullanıcıların “iPhone”larında yalnızca seslerini tetikleyici olarak kullanarak çeşitli sistem işlevlerini kontrol etmelerini sağlayan bir sesle kontrol özelliği içeriyor.

Yakın zamana kadar, Sesle Kontrol‘ün sınırlamalarından biri, “iPhone”unuz kilitliyken çalışmamasıydı. Ancak iOS 14.6 ve sonraki sürümlerde Apple, “iPhone”unuz kilit ekranındaysa artık sesinizi kullanarak parolayı girip kilidini açabilmeniz için özelliğin gelişmiş bir sürümünü içerir.

Sesle Denetim Kullanarak iPhone’unuzun Kilidini Açma

Aşağıdaki adımlar, basit bir konuşma komutu kullanarak ‌iPhone‌ cihazınızın kilidini açmak için Sesle Denetim’i nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

‌iPhone‌ cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın.
Aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik‘e dokunun.
“Fiziksel ve Devimsel” bölümünün altında Sesle Denetim‘e dokunun.
Ses Kontrolü’nün yanındaki anahtarı açın.
Şimdi Yan düğmeyi kullanarak ‌iPhone‌unuzu kilitleyin.
Kilit Ekranını uyandırmak için ‌iPhone‌’unuza dokunun, ardından Face ID ile ‌iPhone‌unuzun kilidini açmak için “Go Home” deyin. (Henüz Türkçe desteği yok) Bu işe yaramazsa ve size parola ekranı sunulursa, sesinizle ekrandaki 1 tuşuna basmak için (örneğin) “1’e dokunun” deyin. ‌iPhone‌unuzun kilidini açmak için şifrenizdeki altı hanenin tamamı için bu işlemi tekrarlayın. (Rakamların ingilizce karşılığını söylediğinizden emin olun)

Hepsi bu kadar. Aynı Sesle Denetim erişilebilirlik özelliğinin iPad ile de çalıştığını unutmayın.

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