Sex and the City’nin Yeni Versiyonu Just Like That’in İkinci Sezonu Geliyor!

Orijinal Sex and the City serisi, HBO’nun 90’ların imzasını taşıyan dizilerinden biriydi. Şimdi, canlanma dizisi And Just Like That; HBO Max’in en iyi şovlarından biri olma yolunda ilerliyor. Dizinin ikinci sezonu yakında izleyicilerle bir araya gelecek. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis; hem yıldız hem de yönetici yapımcı olarak geri dönecekler.

Michael Patrick King, duyuruyla birlikte yayınlanan bir açıklamayı paylaştı. “Bu güçlü, harika aktörler tarafından oynanan bu canlı; cesur karakterler hakkında daha fazla hikaye anlatmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. Gerçek şu ki, hepimiz çok heyecanlıyız” dedi.

HBO Max’in orijinal içerik başkanı Sarah Aubrey, “Bu karakterlerin ve hikayelerinin, zaten bildiğimiz ve çok sevdiğimiz bir dünyada geçen kültürel sohbetinden çok memnunuz” dedi.

“Michael Patrick King ve harika yazarlarımız, yapımcılarımız, oyuncularımız ve ekibimizin bu hikayeleri ekrana getirmek için yaptıkları çalışmalardan gurur duyuyoruz. Hayranların 2. sezonda neler olduğunu görmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz!” diye ekledı.

2. sezon, Carrie’nin Franklin (Ivan Hernandez) ile potansiyel romantizmini ve Sex and the City’yi keşfetmesini içerecek. Hayranların hatırlayacağı gibi, orijinal dizi Candace Bushnell’in gerçek gazete köşesi Sex and the City ve beraberindeki romana dayanıyordu.