Shazam’a Konser Özelliği Eklendi!

Sadece birkaç saniyelik ses dinleyerek müzik kaynağını belirlemek için popüler bir uygulama olan Shazam; bünyesine harika bir numara daha ekledi. Apple’ın sahip olduğu uygulama artık; bakılan şarkının veya arkasındaki sanatçının yer aldığı bir gösteri için biletler hakkında bilgi veren konser keşif özelliği sunuyor.

Shazam kullanıcıları artık yaklaşan canlı şovlarının; zaman ve mekan ayrıntılarını, tur takvimini ve diğer ilgili konser ayrıntılarını kontrol etmek için uygulamadaki bir sanatçının sayfasına davet ediyor. Ayrıca, kişinin kendi takviminde ilgilenilen tarihleri ​​işaretleme seçeneği de var.

Özel konser sayfaları artık resmi Shazam web sitesinde ve hem Android hem de iOS için mobil uygulamalarda mevcut. Uygulama, tüm bu bilgileri, müzik hayranlarından sanatçılara ve etkinlik yöneticilerine kadar; herkes tarafından kullanılan müzik etkinliklerini kataloglamak için bir platform olan Bandsintown’dan alıyor.

Shazam ile olan ortaklığı sayesinde sanatçılar; artık konser ve turla ilgili tüm bilgilerini müzik tanıma hizmetine koyabiliyor. Ve neyse ki, süreç de karmaşık değil. Sanatçıların ilgili etkinlik ayrıntılarını Bandsintown profillerine göndermeleri yeterli. Nitekim tüm bu bilgiler otomatik olarak Shazam’daki sanatçı sayfalarına yansıyor.

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