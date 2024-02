Ana Sayfa » Oyun Silent Hill The Short Message İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Oyun Silent Hill The Short Message İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Emine Emre 0 Görüntüleme

Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı (Türkiye saati ile Perşembe gece yarısı) gerçekleştirilen Sony State of Play etkinliğinde duyurulan Silent Hill The Short Message, sürpriz şekilde bir gün sonra çıkış yaptı. 2024 yılının ilk State of Play etkinliği olarak düzenlenen gecede fragmanı yayımlanan oyunun bir gün sonra PS5 için çıkış yapması hoş bir sürpriz olurken, oyun için incelemeler de oyun sektörü gündemine düşmeye başladı. Silent Hill The Short Message inceleme puanları ve yorumları, oyunun “geçer not alamadığına” işaret ediyor. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Silent Hill The Short Message İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

Silent Hill: The Short Message, birinci şahıs korku oyunu olarak PlayStation için duyurulmuştu. Oyun için Sony State of Play 2024’te de 2 dakikaya yakın uzunlukta bir fragman yayımlandı ve bu fragmanın ardından da oyun ücretsiz oynanabilir şekliyle piyasaya sürüldü. İşte oyunun fragmanı:

BREAKING: Silent Hill: The Short Message reveals a horrifying trailer! Available to play for free starting today #StateOfPlay pic.twitter.com/3b622o2CUL — GameSpot (@GameSpot) January 31, 2024

Silent Hill: The Short Message’ın çıkış yapmasının hemen akabinde oyuna dair verilen puanlar ve gamerların yorumları da belli olmaya başladı. İşte oyun için takdir edilen puanlar:

Screen Rant — 80/100

Vandal — 75/100

GameSpew — 70/100

GamesRadar+ — 60/100

Everyeye — 50/100

Noisy Pixel — 50/100

Meristation — 50/100

CG Magazine — 45/100

Hardcore Gamer — 40/100

Metro Game Central — 40/100

Push Square — 40/100

Game Spot — 30/100

MetaScore Silent Hill: The Short Message Ortalama Puanı — 50/100

Silent Hill: The Short Message Yorumları

Silent Hill: The Short Message yorumları, oyunu inceleyen oyun sektörü mecraları tarafından şu şekilde özetlendi:

“Maalesef; sıkıcı, yapmacık, kötü bir deneyim oldu. Tavsiye etmek mümkün değil. Oynamak için para ödemiyorsunuz, o nedenle belki 1 saat deneyimlemek isteyebilirsiniz.” — CG Magazine — 45/100

“İnanılmaz derecede sıkıcı oynanış ve bazı aşırı derecede sinir bozucu kovalamaca sahneleri ile oyun tam bir hayal kırıklığı olmuş. Bazı ilgi çekici tam hareketli ara sahneler ve ağır hikaye detayları olsa da, bunları deneyimlemek için aradaki sıkıcı sahneleri zorlamaya değmez. Bununla birlikte, oyunun tamamen ücretsiz olması sebebiyle 90 dakikanızı ayırarak Silent Hill: The Short Message’ı deneyimleyebilir ve kendi tecrübelerinizi dile getirebilirsiniz.” — Push Square — 40/100

“Konami’nin seriyle gerçekte ne yapacağına dair ilk bakışı gösteren ücretsiz bir oyun olarak Silent Hill: The Short Mesaj kesinlikle deneyimlenmeye değer.” — Screen Rant — 80/100

“Amacı elbette en iyi olmak olmayan bir yapım, tanıtım amaçlı geliştirildiği biliniyor. Ama yine de daha iyisi yapılabilirdi. Ücretsiz olmasa kesinlikle tavsiye edilmezdi, bununla birlikte, herhangi bir para ödemeyeceğiniz için, denemekten zarar gelmez.” — Vandal — 75/100

“Üzücü olan şey şu ki, Silent Hill: Kısa Mesaj da pek çok iyi hikaye fikri, karakter ve dünya inşası var, ancak daha sonra bunları tamamen orijinal olmayan, sığ bir oyunla boşa harcamış. Yeni güncellemelerle oyunu belki ilerde kurtarabilirler, lakin şimdilik zaman harcamaya değecek bir yapım olarak görünmüyor.” — Hardcore Gamer — 40/100