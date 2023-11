Sinematik Bulmaca Oyunu American Arcadia Çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında demosu yayımlanan ve demosuyla pek çok oyuncunun beğenisini kazanan sinematik bulmaca oyunu American Arcadia 15 Kasım Çarşamba günü (dün) itibariyle piyasaya sürüldü. Out of the Blue Games tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından; Xbox One, PlayStation 4 ile Microsoft Windows (PC) için yayınlanan oyunun güncel Steam fiyatı yüzde 10 indirimli şekilde 171 TL!

Sinematik Bulmaca Oyunu American Arcadia Steam de Yerini Aldı

Oyunun standart paketi 190 TL yerine yüzde 10 indirimle 171 TL’den satılırken; “Out Of The Blue Bundle” paketi ile 2 oyun yüzde 24 indirimli şekilde 288,80 TL’den alınabiliyor. 3 içeriğin (soundtrack ve artbook dahil) yer aldığı “American Arcadia Deluxe Edition” paketi ise 288 TL’den yapılan yüzde 21’lik indirim ile 228,65 TL’ye kütüphanelere eklenebiliyor.

2,5D platform ve birinci şahıs oynayış stillerini birleştirerek farklı bir konsept oluşturan oyunun geliştirici firması Out of the Blue Games; zengin içerik, atmosferik bulmaca yapımında oyuncuları yakalamayı başarmış görünüyor. Oyunun demosunun olduğu gibi, tam sürümünün de oyuncular tarafından beğenildiği söylenebilir.

American Arcadia Sistem Gereksinimleri Nasıl?

American Arcadia’yı satın almayı düşünen PC oyuncuları için, oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows® 10

İşlemci: Intel® Core™ i5-4670K ya da eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050ti ya da eş değeri

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

American Arcadia Yorumları Nasıl, Oyun Güzel Mi?

İncelemelerde, oyun sektörü medyasından iyi puanlar alan oyunla ilgili olarak birkaç yoruma da yer vermek gerekirse:

“American Arcadia’nın önümüzdeki birkaç yılın en keyifli ve canlandırıcı interaktif anlatı deneyimlerinden biri olacağına dair inancımız tam.” — Destructoid

“Demosunu oynadığımız andan bu yana, en çok beklediğimiz yapımlardan biriydi. Çıkmış olması sevindirici, keyifle oynanacak bir yapım. Herkesin kütüphanelerinde bulunmalı.”

“Platform oyunları arasında bu yılın en dikkat çekici yapımları arasında yer alacağı muhakkak. Kesinlikle merak ettiğim oyunlardan ancak indirime girmesini bekleyebilirim. Tabi 20 Kasım itibariyle Steam’in dolar kuruna geçmesiyle bu fiyatın altına bir daha almam mümkün olmayabilir de…”