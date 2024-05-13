Ana Sayfa » Oyun Skyrim’deki Ölümsüz Karakter Aslında Ölebiliyormuş, İşte Skyrim Easter Egg’i! Oyun Skyrim’deki Ölümsüz Karakter Aslında Ölebiliyormuş, İşte Skyrim Easter Egg’i! Emine Emre 1 Görüntüleme

Bethesda’nın başyapıtlarından olan Skyrim oyunu hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan habere göre bir oyuncu Skyrim’deki bir easter egg’i keşfetti. 13 yıllık olmasına rağmen hala oyunun sürprizleri çıkabiliyor ve bu da oyun camiasında müthiş bir merak uyandırıyor. İlgili sosyal medya kullanıcısının belirttiğine göre The Elder Scrolls V: Skyrim’deki ölümsüz karakter aslıda ölebiliyormuş, işte oyunun yıllar sonra ortaya çıkan özelliği.

Skyrim’deki Ölümsüz Karakter Aslında Ölebiliyormuş

The Elder Scrolls V: Skyrim, 2011 yılında Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmiş ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanmıştır. Bethesda’nın ikonik yapımlarından biri olan RPG oyunu ilginç düşman anatomisiyle hala oyuncularda heyecan ve merak uyandırmakta. The Elder Scrolls serisinin güçlü yapımlarından biri olan Skyrim gizemli ayrıntıları ile oyun severleri kendine çekmeye devam ediyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Düşman anatomilerinin farklılıklarıyla ön plana çıkan Skyrim’in ölümsüz karakteri olarak bilinen Forsworn Briarheart hakkına yeni bir detay ortaya çıktı. Uzun yıllardan beri The Elder Scrolls V: Skyrim oyuncusu olduğunu belirten Reddit kullanıcısı, bahse konu karakterin kalbinin çalınabildiğini ve bu sayede ölümsüz olarak bilinen Forsworn Briarheart’ın öldürülebileceğini aktardı.

Briarheart’ın diğer düşmanlardan daha farklı bir vücut yapısı bulunmakta ve bu karaktere güç veren onun kalbi. Skyrim’deki en değişik karakterlerden biri olan Forsworn Briarheart’ın, büyülü bir “Briar Kalbi” bulunuyor. Bununla birlikte gelişmiş duyulara ve farklı güçlere sahip. Bir oyuncu bahse konu düşmanın karakterini çaldığında büyülü özellikleri de oyuncuya geçmiş oluyor.

Skyrim Briarhearts Karakteri Nasıl Öldürülür?

Oyunda savaşılması en zor karakterlerden biri olan Forsworn Briarhearts, büyülü kalbinden dolayı gelişmiş algılama özelliklerine sahip. O yüzden şimdiye dek bu karakter “yenilmez” olarak biliniyordu ancak yeni öğrenildiği üzere Briarhearts’ın o büyülü kalbi çalındığında düşman öldürülebiliyor. Bu şekilde oyuncu savaşı galip bir şekilde bitirebiliyor.

Bethesda’nın sevilen serisi Elder Scrolls’ün yeni devam oyunlarının geleceği biliniyor. Bu kapsamda geliştirici şirket 2018 yılında The Elder Scrolls 6’yı duyurmuştu. Ancak o zamandan beri oyun hakkında yeni bir bilgi gelmedi. Oyunla alakalı paylaşılmış tek şey tanıtılmış fragmanı; başka herhangi bir görsel ya da video oyunculara sunulmadı.

The Elder Scrolls 6 2023 yılında geliştirme aşamasına başladı; görünen o ki daha oyunun yayınlanmasına uzun bir süre var. The Elder Scrolls 6 hakkında nerede geçeceği, nasıl bir hikaye üzerine kurgulanacağı ve ne zaman çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.