Sıralamalı Martin Scorsese Filmleri – En Kötüden En İyiye Doğru

Sıkı Dostlar filmini yada The Irishman’i izlediyseniz Martin Scorsese’nin kim olduğunu çok iyi bilirsiniz. BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı Martin Scorsese son zamanların en iyi filmlerini çıkaran isim olarak biliniyor. Biz de bu yazımızda Martin Scorsese filmlerini en kötüden en iyiye doğru derecelendiriyoruz.

New York, New York (6.6)

2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde tanışan saksofonist Jimmy Doyle ile şarkıcı Francine Evans’ın ilişkisini anlatan ?New York New York?, Martin Scorsese’nin müzikal formlarını farklı bir biçimde yorumladığı güçlü bir drama. Sahnede iki müzisyen olarak büyük bir uyumla çalan Jimmy ve Francine’in aşk hayatı sürekli çalkantılar ve problemlerle geçmektedir.

Yaşamın Kıyısında (IMDb 6.8)

Ambülans görevlileri, New York’un yeni bir gecesinde türlü talihsizlikleri dindirmek üzere göreve çıkmışlardır. Her sokağından ayrı bir tesadüf fışkıran bu gecelerde, bir pisliğin, bir ölümün, bir şokun nereden fışkıracağı belli dahi değildir. New York yapbozunu bir arada tutan bir kaos, birçok kişinin hayatını değiştirmek üzeredir.

Silence (IMDb 7.1)

Film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet ve baskıyı konu alıyor. Onyedinci yüzyılda Hristiyanlığı tanıtmak ve kayıp olan akıl hocaları Ferreira’yı bulmak için yola çıkan iki Cizvit papaz, Rodrigues ve Garrpe, Japonya’ya geldiklerinde şiddet ve zulümle karşı karşıya kalırlar. Katolikliğin yasadışı olduğu ve varlıklarının yasak olduğu bir dönemde Japonya’ya gelen ikilinin inancı ciddi bir teste tabi tutulacaktır.

Korku Burnu (IMDB 7.3)

Max Cady, yıllarca yattığı hapisden yeni salıverilmiş bir tecavüzcüdür. Yıllar önce onu savunmuş olan avukat Sam Bowden ise küçük bir kasabada, 15 yaşındaki kızı ve karısıyla sakin bir yaşam sürmektedir. Sam, zamanında Max’ı beraat ettirebilecek bir delili, cahilliğini fırsat bildiği müvekkilinden saklamıştır. Şimdi eskisi kadar cahil olmayan Max, intikam için kasabaya gelir ve ağlarını Sam’in hayat dolu kızı Danielle’in etrafında örmeye başlar. Zira iş arkadaşı Lori’yle bir ilişkiye girip girmemeyi kafasında tartmakta olan Sam ile karısı Leigh’in ilişkisi, uzatmaları oynamaktadır. Bu bozulmuş aile yapısında sıkıntılar yaşayan 15 yaşındaki Danielle, dışardan gelecek her türlü yakınlaşmaya oldukça açıktır.

Hugo (IMDb 7.5)

Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir “automaton”u da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges’tan çaktırmadan mekanik parça aşırır. Bir gün Georges’un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo’ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır.

Alice Artık Burada Oturmuyor (IMDB 7.6)

Alice, kocası ölünce 11 yaşındaki oğluyla tek başına kalır. Parası ve yardım alabileceği kimsesi olmayan Alice, yeni bir hayata başlamak için Kaliforniya’dan Arizona’daki Phoenix’e taşınırlar. Phoenix’te hayat çok kolay değildir. Genç bir dul için garsonluk biçilmiş kaftan bir iştir ancak restorandaki sorunlarından daha fazlası, artık giderek büyüyen ve ergenlik sorunlarıyla hem kendisini hem de annesini bir hayli yoran oğlu tarafından yaratılmaktadır. Ben adında bir çiftçi ile yakınlaşır ancak bu adam da sağlam papuç değildir, şiddete eğilimleri vardır.

Kundun (IMDb 7.8)

1937’den başlayıp 1959’a değin süren bir öykü… Buda’nın 14. reenkarnasyonu olarak addedilen Dalai Lama çocukluğundan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’nin karmaşık yapısının içerisinde parıldayacaktır. Kırlardan, uzaklardan gelip ülkenin başında hüküm süren Lama’nın beşikten gençliğe tecrübelenme süreci, ülkesinin hiçbir zaman görmediği türden bir sosyal yapıyla karşı karşıya bırakacaktır.

The Irishman (IMDb 7.8)

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı’nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.

Paranın Rengi (IMDb 7.9)

Bir alan yetenek sahibi olmakla kalmayıp, yıllar içinde bu işte ustalaşmak ve sonra ileri yaşlarda bunu bambaşka bir biçimde taşır hale gelmek. Film tam da bunu yansıtıyor öyküsü ile. Eddie Felson, bilardoda ustalaşmış önemli bir isimdir. Artık yaşlandığı için geride durandır. Bir gün bir mahalle barında Vincent isminde bir gençle tanışır. Onun bilardoya olan merakı ve yeteneği, Eddie’yi çok etkiler. Tıpkı kendi gençliğidir. İkili yanlarına Vincent’ın kız arkadaşını da alarak ülkedeki bilardo turnuvalarını dolaşmaya başlarlar. Hızla başarı basamaklarını tırmanan Vincent, birden gelen başarının tehlikeli yanları ile ne şekilde mücadele etmesi gerektiğini öğrenmek zorunda kalacaktır.

Para Avcısı (IMDb 8.1)

Para Avcısı, gerçek bir yaşam öyküsünü konu ediyor. Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir CEO olur. 90’ların en hızlı günleridir ve New York işlem salonunda her şey olabilmektedir. Önemsiz tahvillerle birçok yatırımcıyı aldatarak, Belfort kısa zamanda bir para makinasına ve aynı zamanda bir harcama makinasına dönüşür. Bir günde hesapları milyon dolarlarla doldururken o gece hepsini aynı hızda harcayabilir. Profesyonel hayatının yanı sıra uyuşturucu, fahişeler, son derece pahalı lüks fantezilerle dolu kirli bir oyunun içindedir. Bu karakterin hayatındaki her şey abartılı bir şekilde devam ederken, çöküş ise çok uzakta değildir.

Köstebek (IMDb 8.1)

Köstebek, mafya ve polis teşkilatı arasında geçen savaşı anlatıyor. Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır.

New York Çeteleri (IMDb 8.2)

1800’lü yılların ortalarında Amerika’nın Manhattan eyaletinin kenar mahallerinde yaşayan iki çete arasında şiddetli bir savaş hüküm sürmektedir. Bir yanda Amerika’nın yerlilerinden oluşan bir grup, diğer tarafta ise bu bölgeye sonradan göç etmiş olan İrlandalı katoliklerin oluşturduğu topluluk. Yerliler Bill the Butcher isimli acımasız bir lider tarafından yönetilmekte, İrlandalı göçmenlerin başında ise Dead Rabbits isimli bir lider bulunmaktadır. Aralarında başlayan kanlı savaş sırasında İrlanda çetesinin lideri öldürülür ve oğlu Amsterdam Vallon da babasının ölümüne bizzat tanık olur. Amsterdam, hem babasının katilinden intikam almak hem de şehrin hakimiyetini ele geçirmek için harekete geçmek zorundadır.

I Call First (IMDb 8.3)

J.R., New York’un bozuk düzen kaldırımlarında gezinen tipik bir İtalyan-Amerikalıdır. Kendi halinde, sakin ve güzel kızla tanıştığında onunla evlenip, huzur ve güven dolu yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Fakat kızın acı yüklü, karanlık geçmişini öğrendiğinde koyu Katolik öğreti ve katı prensiplerin baskısıyla kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulur.

Sıkı Dostlar (IMDb 8.6)

Sıkı Dostlar’da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Bu durum Henry’i olumsuz etkilemiştir ve bu konuda birşeyler yapması gerekmektedir.