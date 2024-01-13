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Sevilen oyun Smite’nin devam oyunu resmi olarak duyuruldu. Smite 2 geliyor, kapalı beta 2024 yılı ilk baharında; işte detaylar…

Titan Forge Games tarafından geliştirilen ve Hi-Rez Studios tarafından yayınlanan Smite’nin devam oyunu nihayet geliyor. Smite 2’nin duyurusu, oyunun resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. Kısa sürede on binlerce etkileşim alan duyuru paylaşımları, oyunun popülaritesini ortaya koyması adına da önemli bir gösterge niteliğinde oldu. Kapalı Betasının 2024 yılı ilkbaharında olacağı belirtilen oyunun çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım.

Smite 2 Geliyor, Kapalı Beta 2024 Baharında, Çıkışı 2025’i Bulabilir!

10 yıla yakın süredir oyun sektöründe önemli bir yer tutan Smite için devam oyunu geliştirildiği bir süredir oyun sektörüne yansımıştı. Ancak bu konuda resmi bir duyuru yapılmamıştı. Oyunun resmi sosyal medya hesaplarından resmi duyuru nihayet yapıldı. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen oyun hakkında duyuru metninde şu ifadeler kullanıldı:

“SMITE 2’yi Duyuruyoruz! Mitolojik üçüncü şahıs MOBA’nın gerçek devamı… Unreal Engine 5’te sıfırdan oluşturuldu… Her zamankinden daha tanrısal etki, strateji ve yaratıcılık… İstek listenizi oluşturun ve hemen Alpha’ya kaydolun!” Oyunun resmi internet sitesinin de yer aldığı 1 dakika 12 saniyelik tanıtım videosunun bulunduğu paylaşım şu şekilde:

⚡Announcing SMITE 2!⚡



✅A true sequel to the mythological third-person MOBA

✅Built from the ground up in Unreal Engine 5

✅More godlike impact, strategy, and creativity than ever before

👇 Wishlist and sign up for Alpha now!



✨https://t.co/jdwIuqbLcg pic.twitter.com/REAfHqtX67 — SMITE (@SMITEGame) January 12, 2024

Kısa sürede yalnızca Twitter (X) da dahi 1,5 milyona yakın görüntülenme alan paylaşımın diğer sosyal mecralardaki gönderileri ile birlikte ulaştığı kişi sayısı 10 milyona yaklaştı. On binlerce beğeninin yanı sıra binlerce yorum ve yeniden paylaşımın (RT) yapıldığı duyuru ile birlikte; oyunun kapalı betasının 2024 yılı ilk baharında geleceği de öğrenildi. Bununla birlikte, oyunun piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi verilmedi.

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Oyuncular Ne Dedi?

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows (PC), GeForce Now, Amazon Luna ve Klasik Mac OS için piyasada bulunan Smite, bugüne değin yalnızca Steam üzerinden dahi 115 binden fazla inceleme aldı. Bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun hali hazırda Steam üzerinden oynaması ücretsiz. Smite’nin devam oyunu olarak çıkış yapacak Smite 2’nin tanıtımı ile ilgili gamerlar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan ve yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Güzel görünüyor lakin ben zaten Smite 1’i oynuyorum şu anda. Smite 1 kapanacak mı? Oradan aldığım ALL GODS DLC’si bu oyuna aktarılabilecek mi? Bu konularda da bilgilendirme yapılması lazım.”

“Oynamayalı uzun zaman oldu. Açıkçası zamanında uzun süre oynadığım ve kitlesi de pek çok benzer oyundan daha iyi olan bir yapımdı. Umarım Smite 2 de ilk oyun gibi zevkli olur.”

“Tanıtım videosu sanki ilk oyunun üzerine pek bir şey konulmamış gibi. Ancak elbette oyun çıkmadan net bir şey söylemek doğru olmaz. Çıksın bakalım, mutlaka deneyeceğim oyunlardan biri olur.”