Günümüzde birçok popüler sosyal medya platformu yer alıyor. Snapchat bunlardan en yeni ve en eğlenceli arasında kabul ediliyor. Snapchat üzerinde kullanıcılar birbirleri arkadaş ekleyeceği gibi engelleye de biliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Snapchat engellenen kişileri görme ve engel kaldırma hakkında bilgi vereceğiz.

Snapchat insanların birbirlerine fotoğraf ve video attığı ayrıca da mesajlaştığı bir uygulamadır. İnsanlar Snapchat kullanırken hem eğlenir hem de arkadaşları ile beraber güzel zamanlar geçirir. Snapchat kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Bununla beraber arkadaşlar ekleyebilirsiniz ancak bu işlemlerin yanı sıra istediğiniz kişileri de engelleyebilirsiniz.

Tüm bu özellikler içerisinde kullanıcılar kendi platformlarında görmek istemedikleri kişileri engelleyebilmektedir. Snapchat üzerinden engellenen kişiler bir daha kullanıcıların platformlarında yer alamamaktadır. Ayrıca bu kişiler herhangi bir tür bildirim de almamaktadır. Bununla birlikte engellenen herkes bir daha kullanıcıların hikayelerini ve gönderilerini görememekte ve kullanıcılara anlık görüntü gönderememektedir.

Snapchat Engelleme Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasına giriş yapın.

Ekranın sol üstünde yer alan Snapchat Ghost butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Açılan pencerede sağ üst köşede yer alan Ayarlar bölümüne giriş yapın.

bölümüne giriş yapın. Daha sonra engelleme işlemi için arkadaş listenizi açın.

Engellemek istediğiniz arkadaşınızın üzerine basılı tutun.

Engelle diyerek karşınıza çıkan soruya Evet cevabını verin.

Snapchat Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

İlk olarak telefon üzerinden Snapchat uygulaması açılmalıdır. Eğer daha önce uygulama üzerinden çıkış yapıldıysa tekrar oturum açılmalıdır.

Kullanıcılar bitmoji’ye dokunarak profil sayfalarına erişim sağlamalıdır.

Açılan sayfada ekranın sağ üst köşesinde ayarlar seçeneğine gidilmelidir.

Aşağıya inerek hesap işlemleri kategorisine gelinmelidir.

Burada engellendi seçeneğine dokunmak gerekir.

Burada kullanıcılar Snapchat uygulamasında engelledikleri kişileri görecektir.

Engelleme kaldırılacak olan kişinin yanındaki X simgesine tıklanmalıdır.

Daha sonra engeli kaldırmak için onay kutusunda evet sekmesi üzerine tıklanmalıdır.

Bu şekilde kullanıcının engeli kaldırılmış olacaktır.

Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılır 2022 (Linkli)