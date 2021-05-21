Snapdragon 778G Yongasına İlk Honor 50 Serisi Sahip Olacak!

Bilindiği üzere Huawei‘nin alt markası olarak kurulan ve piyasaya ilk olarak bu çatı altında giren Honor, Huawei‘nin Google tarafından engellenmesinin ardından satılarak bağımsız bir şirket olmuştu. Böylelikle Google ürünlerinden engellenmeyerek yolunan bağımsız bir şekilde devam eden Honor, akıllı telefon pazarına yeni Android tabanlı akıllı telefon serileri çıkarmayı hedefliyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada yeni 50 serisi akıllı telefonlarını Haziran ayında piyasaya çıkaracağını dile getirdi. Şirket bu yeni serisiyle birlikte artık akıllı telefon pazarındaki payını oldukça fazla arttırmayı hedefliyor. Tabi bu serisi içerisinde normal versiyonun yanı sıra Pro ve Pro Plus modellerinin olması bekleniyor.

Are you excited for our new premium #HONOR50Series powered by latest @Snapdragon 778G 5G Mobile Platform? Stay tuned! @Qualcomm pic.twitter.com/TvNj4nmdAX — HONOR (@Honorglobal) May 21, 2021

Şirketin yaptığı bu açıklamanın içerisinde normal versiyonlu Honor 50‘nin Snapdragon 778G yongasını kullanacak ilk cihaz olacağı yer alıyor. Serinin Pro versiyonunda ise Snapdragon 888 yonga setinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte normal versiyonlu 50 serisi, ara tarafında çift halk tasarımına sahip 50 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 8 Megapiksel telefoto olmak üzere üçlü bir kamera modülüne sahip durumda. Ayrıca cihazın ön tarafında 32 Megapiksel + 8 Megapiksel olmak üzere çift selfie kamera yer alıyor. Honor‘un yeni serisi hakkında daha fazla detayın ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.