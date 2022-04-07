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Snapdragon 8 Gen 1 Plus İşlemcili İlk Telefon Haziran’da Çıkıyor!

Snapdragon 8 Gen 1 Plus tarafından desteklenen ilk cihazlar Çin'de piyasaya çıkacak. Ancak ismi henüz belli değil. Ancak söylentilere göre bu telefon OnePlus 10 Ultra olabilir.

Ayşen Sıla

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OnePlus-10-Pro

Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci beklenenden daha erken geliyor. Tedarik zincirindeki adı açıklanmayan bir kaynağa göre, Android’in amiral gemisi işlemcinin Plus modeli, Haziran veya en geç Temmuz gibi piyasaya çıkacak.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus tarafından desteklenen ilk cihazlar Çin’de piyasaya çıkacak. Ancak ismi henüz belli değil. Ancak söylentilere göre bu telefon OnePlus 10 Ultra olabilir.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus, TSMC’nin 4nm sürecini temel alacak ve muhtemelen Snapdragon 8 Gen 1’e çok benzeyecek, ancak biraz daha yüksek saat hızlarına sahip olacak.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Ultra, bu işlemciye sahip ilk telefon olabilir. Eğer durum böyleyse sizleri yakında daha detaylı bilgilendireceğiz demektir. Takipte kalın.

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