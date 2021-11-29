Snapdragon 870 Destekli Yeni Vivo Tablet

Vivo, birçok akıllı cihazla beraber teknoloji piyasasında yer edinmeye başladı. Her geçen gün büyüyen Vivo, bu yılın başlarında piyasaya ilk kez bir tablet süreceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı bu tabletin piyasaya sürülme tarihinin gecikeceğini açıkladılar. Vivo, Snapdragon 870 destekli bir tablet ile piyasaya giriş yapmak istiyor.

Vivo, resmi olarak bu tabletin geçtiğimiz Ağustos ayında raflarda olacağını söylemişti. Fakat yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu tarih 2022’ye sarkmış durumda. Şu ana kadar fazla bir detay bulunmasa da, Vivo’nun yeni tabletinin en dikkat çekici özelliği Snapdragon 870 destekli olması gibi gözüküyor.

Yeni tabletin adına dair henüz bir sızıntı ya da açıklama bulunmuyor. Vivo, geçtiğimiz yaz aylarında “Vivo Pad” adının patentini almıştı. Yeni ürünlerin bu isimle çıkması bekleniyor.

Ayrıca OnePlus ve Oppo’nunda yeni birer akıllı telefon ile teknoloji dünyasını etkiyeceğini biliniyor. Yine geçtiğimiz yaz aylarında Oppo ve OnePlus‘ın tabletleri hakkında detaylar sızdırılmıştı. Elimizde en net bilgiler Oppo’nun tableti hakkında.

Şu anlık teknoloji dünyasında Oppo Pad olarak isimlendirilen Oppo’nun tableti 2022 yılında raflarda yerini alacak gibi duruyor. Ayrıca Oppo Pad, Snapdragon 870 ve Android 11 özelliklerine sahip olacak. Oppo Pad‘in 2.560×1600 çözünürlükte 11″ LCD ekrana sahip olacak.

Vivo’nun yeni çıkaracağı tabletin, 13 MP birincil kamera ve 8 MP ikincil bir kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. İlk başlarda Çin piyasasında görücüye çıkacak olan yeni Vivo tabletinin fiyatı 310 dolar civarında olması bekleniyor.

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