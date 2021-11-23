Vivo Y76 tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Vivo geçtiğimiz hafta Vivo 76s 5G adlı bir telefonu görücüye çıkarmıştı. Şimdi şirket, Vivo Y76 adlı başka bir telefonu satışa sundu. Gelin bu yepyeni telefonun özelliklerine hep birlikte göz atalım.

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Vivo Y76

Vivo Y76, 163,84 x 75 x 7.79mm ölçüye ve 175 gram ağırlığa sahip. 1080 x 2408 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 460nit parlaklık sunan 6.58 inç IPS LCD su damlası çentikli ekran ile geliyor. Şirket, yüzde 90,6’lık bir ekran alanı vaat ediyor.

Vivo Y76’nın ön tarafında oturan 16 megapiksel selfie kamera yer alıyor. Nitekim arka panelinde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera ünitesi var. Ayrıca telefon, süper gece modu, çift görünüm modu, ultra kararlı video, yüz güzelliği; çift pozlama, Full HD video kaydı ve ağır çekim video çekimi gibi fotoğrafçılık özellikleriyle geliyor.

Vivo Y76, Dimensity 700 işlemci ve 8 GB RAM desteği vaat ediyor. Cihaz 4GB sanal RAM ve 128G depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu arada daha fazla depolama için bir microSD kart yuvasına sahip olduğunu da belirtelim.

Android 11 tabanlı FunTouch OS 12 ile desteklenen telefon; 44W hızlı şarjı destekleyen 4.100mAh pile sahip. Cihazda bulunabilecek diğer özellikler arasında çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3,5 mm ses jakı ve yanda parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Midnight Space ve Cosmic Aurora adlı iki renk seçeneğiyle gelen telefonun fiyatı ise 310 dolar.