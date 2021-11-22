Vivo Y74s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Y74s 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu telefonun teknik özellikleri, bu ayın başlarında resmiyet kazanan Vivo Y76s 5G ile aynı. Gelin Vivo’nun yeni telefonuna birlikte göz atalım.

Vivo Y74s 5G, Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 60Hz yenileme hızı ve yüzde 90,61 ekran alanı sunan 6,58 inç IPS LCD panele sahip. Bu arada güvenlik için, yanda bir parmak izi tarayıcı vaat ediyor. Cihaz, OriginOS 1.0 UI tabanlı Android 11 ile geliyor.

Telefon, 8 megapiksel ön kameraya sahip. Çift görünüm modu, portre modu, gece sahne modu gibi özellikler vaat ediyor. Ayrıca arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci lens içeren; çift kamera kurulumu var. Gece sahne modu, portre modu; 1080p video çekimi ve ağır çekim video kaydı gibi özellikler vaat ediyor.

Dimensity 810 işlemciyle gelen Vivo Y74s 5G, 8 GB LPDDR4x RAM, 4 GB sanal RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama sunan tek bir modele sahip. 44W hızlı şarjı destekleyen 4.100mAh pille geliyor. Nitekim cihazda çift SIM, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı gibi; olağan bağlantı özellikleri de mevcut. Son olarak, Y74s 7,79 mm kalınlığında ve 7,79 mm ağırlığında. Galaxy Blue ve Starry Night Black adlı iki renk seçeneği sunan telefon; 360 dolar fiyat etiketine sahip.