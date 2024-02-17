Ana Sayfa » Akıllı Telefon Şok Market iPhone 15 Pro ve 15 Pro Satacak – 17 Şubat 2024 Akıllı Telefon Şok Market iPhone 15 Pro ve 15 Pro Satacak – 17 Şubat 2024 Emine Emre 0 Görüntüleme

Ülkemiz perakende zinciri marketlerinden olan Şok Market, her hafta sunduğu farklı aktüel ürünleri ile müşterilerini memnun etmeye çalışıyor. çeşitli marka aktüel ürünleri ile kaliteyi, ucuz fiyata sunmaya çalışan şok market bu defa müşterilerini oldukça şaşırttı. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Şok Marketlerde! iPhone’un eski sürümleri olan iPhone 11 ve 12 modelleri de markette satışa sunulmuş durumda. Peki Şok markette iPhone fiyatı ne kadar, bakalım…

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Şok Marketlerde!

Şok Market aktüel ürünler kataloguna eklediği marka ürünleri ile müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. Şok Market bu defa getirdiği ürün ile herkesi şaşırttı. Aktüel ürünler kapsamında Şok Market iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’ı piyasadan daha uygun fiyatlı bir şekilde müşterilerine sundu. iPhone’un yeni serisinin bu iki modelini satın almak isteyen müşteriler Şok Market raflarına bakabilir. Ayrıca iPhone’un eski modelleri olan iPhone 11 64 GB ve 12 128 GB telefonları da Şok Market’te satışta.

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Bilindiği üzere, Türkiye’nin en geniş müşteri ağına sahip olan zincir marketlerinden biri olan Şok’ta aktüel ürünler genellikle her hafta değişiyor ve bir haftalık bir süre için müşterilere sunuyor. “Şok Market’te iPhone ne zamana kadar indirimli fiyatla sunulacak?” şeklindeki sorulara ise şu şekilde cevap verebiliriz: Şok Market’te 15 – 29 Şubat arasında iPhone 15, 15 Pro Max, 11 64 GB ve 12 128 GB modelleri indirimli fiyatlar ile sunulacaktır. Peki Şok’ta iPhone 15 ve 15 pro Max fiyatı ile iPhone 11 64 GB ve 12 128 GB fiyatları ne kadar, bakalım…

iPhone Fiyatı Şok Market’te Ne Kadar?

Müşterilerini Apple’ın iPhone’u ile şaşırtan Şok Market’te bahse konu telefonların fiyatları şu şekildedir:

Şok Market’te iPhone 15 Pro/ 128 GB fiyatı: 65.999 TL

Şok Market’te iPhone 15 Pro Max/ 256 GB fiyatı: 77.999 TL

Şok Market’te iPhone 11 64 GB fiyatı: 22.699 TL

Şok Market’te iPhone 12 128 GB fiyatı: 27.599 TL

Şok Market’te iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Özellikleri!

Teknoloji devi Apple’ın iPhone yeni nesil telefonları bilindiği üzere oldukça revaçta. iPhone’un daha eski sürümleri de Şok Marketlerde satılmıştı ancak yeni seri Şok Market’in indirimli fiyatla sunduğu iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin özellikleri nasıl, inceleyelim…

iPhone 15 Pro özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Tasarım – Keskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeve

Ekran – Super Retina XDR 6,1 inç OLED panel, HDR, ProMotion, Akıllı HDR 5

Çözünürlük – 2556 x 1179 piksel (460 ppi)

Yenileme Hızı – 120 Hz ProMotion

İşlemci – Apple A17 Pro

GPU – 6 çekirdekli grafik işlem birimi

Depolama Seçenekleri – 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Bağlantı Noktası – USB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)

Düğme – Aksiyon Tuşu

Modem – 5G Qualcomm modem

Kablosuz Bağlantı – Wi-Fi 6E

Kamera Sistemleri – 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram), 12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP 3x optik zoom telefoto kamera

Özel Kamera Özellikleri – LiDAR Tarayıcısı, Portre çekimleri için Gece Modu, Panorama (63 megapiksele kadar), Makro çekim, Apple ProRAW, Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)

İşletim Sistemi – iOS 17

Diğer Özellikler – Always on Display, Face ID, NFC

iPhone 15 Pro Max özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: