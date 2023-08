Song of Nunu: A League of Legends Story Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler oyunlarından biri olan League of Legends Dünya’nın en çok oynanan oyunu olarak belirlenmişti. Bugünkü yazımızda sizlere Song of Nunu: A League of Legends Story oyununun oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu kısaca size özetleyelim; Song of Nunu: A League of Legends Story tek oyunculu ve hikayeli bir macera oyunu olacak oyun. Oyunun büyük evrenlerinden biri olan Freljord’un keşfedilmemiş bölgelerinde Nunu ve Willump’ın geçmişine dair gerçekleri aradığı bir macerayı konu alacak.

Bu macerada League Of Legends evreninden tanıdığımız Braum, Sejuani, Anivia gibi karakterleri de oyunda göreceğiz.

Oyunun henüz çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan şirket yakım bir zamanda detaylı açıklamada bulunacaklarını ifade etti.