Sons of The Forest Multiplayer Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Forest oyunun devamı niteliğinde olan Sons of the Forest yakın bir zamanda oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun ilk serisinden sonra uzun bir süre yeni oyun için ara verilmişti. Bugünkü yazımızın konusu ise Sons of The Forest Multiplayer moduna göz atacağız.

Oyun ilk çıktığı dönemde oldukça yoğun bir ilgi görmüştü özellikle hayatta kalma oyunlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biriside gerçek yaşama en yakın hali ile uyarlı olmasıdır. Gelin hep beraber ikinci oyunun Multiplayer moduna bir göz atalım.

Çıkacak olan ikinci oyuna göz attığımızda hem grafik hem de oynanış açısından oldukça geliştirmeler yapılmış. Özellikle günümüzde ki silahların olması da oyun için oldukça fazla bir değişiklik olmuş, çünkü ilk oyunda ateşli silahları kullanamıyorduk.

Oyunun kısaca konusunu da açıklayalım; Oyuncular Sons of the Forest hikayesinde kayıp bir milyarderi aramak için başka bir adaya gönderilen bir kurtarıcı rolünü üstlenecek. Hayatta kalmak için önceki oyunda ki gibi avlanmak ve zanaat (craft) yapmak oyunun ana temelini oluşturacak.