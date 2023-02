Sons Of The Forest’tan Büyük Başarı!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Forest oyunun devamı niteliğinde olan Sons of the Forest 23 Şubat tarihinde oyuncular ile buluştu. Oyunun ilk serisinden sonra uzun bir süre yeni oyun için ara verilmişti. Sons of The Forest’tan oldukça büyük bir başarı elde etti.

Oyun ilk çıktığı dönemde oldukça yoğun bir ilgi görmüştü özellikle hayatta kalma oyunlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biriside gerçek yaşama en yakın hali ile uyarlı olmasıdır. Gelin hep beraber yeni çıkan oyunun ilk günlerde ulaştığı oyuncu sayısına bir göz atalım.

Popüler hayatta kalma oyunu Sons Of Forest şu ana kadar 411.999 oyuncuya ulaşarak oldukça güzel bir başarı yakaladı.

Kullanıcılar oyunu Steam platformu üzerinden 280 TL‘ye satın alıp oyunu oynayabilirler. Fakat oyunun yeni çıktığını ve bazı güncellemelerin geleceğini göz ardı etmemek gerekir.