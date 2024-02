Ana Sayfa » Oyun Sony State of Play 2024 Etkinliğinden Önemli Duyurular Oyun Sony State of Play 2024 Etkinliğinden Önemli Duyurular Emine Emre 1 Görüntüleme

Japon teknoloji devi Sony’nin her yıl düzenlediği State of Play etkinliğinin 2024 yılı için ilki gerçekleştirildi. 40 dakika kadar süren etkinlikte pek çok oyun hakkında önemli haberler verildi. Çarpıcı gelişmeler içeren Sony State of Play etkinliğinden önemli başlıkları içeriğimizde derledik.

Sony State of Play 2024 Etkinliğinden Önemli Başlıklar

Merakla beklenen Sony State of Play etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında pek çok oyun hakkında yeni gelişmeler açıklanırken yeni projelerden de bahsedildi. Bunlardan en önemlilerini yazımızda derlemeye çalıştık, buyurun başlayalım…

Stellar Blade’in Piyasaya Çıkış Tarihi Açıklandı

Merakla beklenen aksiyon ve macera oyunu Stellar Blade, State of Play etkinliğine damga vuran projelerden biri oldu. Hack and slash tarzının rol yapma oyunu öğeleri ile birleştirilmiş hali olan Stellar Blade, kıyamet sonrası dünyada geçiyor. Shift Up tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanacak olan bu oyun PlayStation 5 için piyasaya sürülüyor.

Oyunun ön satışı 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve oyun 26 Nisan 2024’te ise PS5’lerde oynanabilecek. Oyunun yalnızca PS5 platformu için çıkması meraklılarını oldukça üzdü. Çünkü daha evvel PS4 ve Xbox platformlarında da yayınlanacağı söylentisi bulunuyordu. Stellar Blade’in sadece Play Station 5’te oynanabilmesi ise Sony’nin pazarlama stratejisi olarak düşünülüyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Helldivers 2 Fragmanı Yayınlandı

Helldivers’in devam oyunu olarak geliştirilen Helldivers 2’nin fragmanı da State of Play etkinliğinde gösterildi. Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Helldivers 2, bu bakımdan serinin ilk oyunla ayrışıyor. Fragmanda görüldüğü üzere oyunda bolca aksiyon sahneleri mevcut ve oyuncuları şevke getiren bir müzik bulunuyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Sonic X Shadow Generations 2024 Sonbaharına Oyuncuyla Buluşacak

Sony State of Play etkinliğinde 2024 yılında çıkacak yeni bir oyun, video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan SEGA tarafından duyuruldu. Sonic X Shadow Generations adında yeni bir oyun 2024 yılında piyasaya çıkacak oyunlar listesinde yer alıyor. Etkinlikte kısa bir fragmanı yayınlanan oyunun bu yıl sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Foamstars İlk Sezonu 6 Şubat’ta Geliyor

Nişancı oyunu olan Foamstars’ta köpüklerle savaşılan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. State of Play’de birtakım detaylarına yer verilen oyunun ilk sezonunun 6 Şubat’ta başlayacağı duyuruldu. Etkinlikte PvP temelli olan Foamstars’ın sezonlarına ve çeşitli modlarına ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda oyunda dereceli oyun modları bulunmakta; bu modlar rekabeti sevenler için oldukça uygun.

Ayrıca Extreme Party, Mirror Match Madness ve Invisible Showdowns modları da farklılık ve çılgınlık seven oyunular için tasarlanmış. Piyasaya sürüldüğünde PS4 ve PS5 platformlarında oynanabilecek olan Foamstars, PlayStation Plus oyunları arasında bulunacak. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dave the Diver Nisan Ayında PlayStation’da

State of Play etkinliğinde paylaşılan bir diğer önemli başlık ise Dave the Diver ile ilgili. 2023 yılının en sevilen bağımsız oyunlarından olan Dave the Diver, Nisan ayında PlayStation’da da oynanabilir hale gelecek. Mayıs ayında ise oyunun Godzilla iş birliği gerçekleşecek. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Until Dawn PS5’e ve PC’ye Geliyor

Sevilen korku oyunlarından biri olan Until Down, PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise oyunun PC ve PS5 için olan versiyonları çıkıyor. Yeni platformlarında yeni görsel kalitesiyle var olacak olan Until Dawn’ın remastered versiyonunun 2024 bitmeden piyasaya sürüleceği belirtilmekte. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

V Rising PS5’e Geliyor

2022 yılında erken erişime açılan ve en sevilen vampir temalı oyunlardan olan V Rising, PlayStation 5’e geliyor. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Stunlock Studios’un etkinlikte yaptığı duyuruya göre oyunun PS5’e gelmesi bu yıl içerisinde gerçekleşecek. İzometrik bakış açısına sahip olan aksiyon rol yapma oyunu olan V Rising, hack and slash oynanış mekanikleri ve co-op seçeneği de barındırıyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Silent Hill: The Short Message PlayStation 5’te

Konami tarafından geliştirilen Silent Hill: The Shorts Message oyunu, State of Play etkinliğinde duyurulmasıyla PS5’te oynanmaya başlanması bir oldu. Oyuncuların önüne adeta bir sürpriz gibi çıkan oyun ücretsiz bir şekilde Play Station 5’te oynanabiliyor. “Yeni ve modern bir Silent Hill deneyimi” olarak tanımlanan bu yapım yeni nesil teknolojiyle gelen muhteşem grafiklerle, oyuncuya tam bir korku deneyimi yaşatıyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

PS5 için Zenless Zone Zero

miHoyo tarafından geliştirilen, kentsel fantastik aksiyon rol yapma oyunu olan Zenless Zone Zero State of Play etkinliğinde duyuruldu. Ücretsiz oynanabilecek olan bu oyunun çıkış tarihi henüz belli değil ancak PlayStation 5 platformu için olduğu biliniyor. Aksiyon içerikli bir oyun olan Zenless Zone Zero, HoYoverse’de geçiyor. Oyun, sevilen yapım Genshin Impact’ın geliştiricisi tarafından geliştirilmekte. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Silent Hill 2 Görüntüleri Oyunculardan Ağır Eleştiri Aldı

State of Play etkinliğinde Silent Hill 2’nin oynanış görüntüleri paylaşıldı. Ancak görüntüler oyuncular tarafından çok beğenilmedi. Özellikle oyundaki dövüş sahneleri bir PlayStation 5 platformu oyunu için oldukça yetersiz bulundu. Buna rağmen bazı oyuncuların görüntüleri beğendiği de söylenebilir. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yeni Metro Awakening Oyunu VR’a Özel Olacak

Geçtiğimiz günlerde bu haberin söylentisi çıkmıştı ve şimdi State of Play etkinliğinde doğrulanmış oldu. Sevilen oyun serisi Metro’nun yeni oyunu Metro Awakening VR’a özel olarak geliyor. Bu haber Metro serisi severlerin hiç hoşuna gitmedi. Ayrıca pek çok kişi bir Metro oyununun VR’da oynanması için “korkutucu” yorumunu yapıyor. Ayrıca Metro Awakening’in 2024 yılı bitmeden oyuncuyla buluşacağını da belirtelim. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Judas Görüntüleri Oyuncuları Heyecanlandırdı

Sevilen seri BioShock’ın geliştiricisi olan Ken Levine’in yeni oyun stüdyosu Ghost Story Games, yeni oyunu Judas’ı tanıttı. Judas gecenin en beğenilen yapımlarından biri oldu. BioShock oyununu tanıyanlaar Judas’da bu serinin izlerini görselerde, oyunun kendine özgü farklı bir yapısı bulunduğunu söylemek mümkün. PlayStation 5 için geliştirilen bu yeni FPS oyunu, oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. Oyun severlerin bu oyunu oldukça beğendiği söylenebilir. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Legendary Tales PlayStation VR2’ye Geliyor

Sevilen oyun serisi Legendary Tales, PlayStation VR2’ye geliyor. Gerekli donanımlara sahip olanlar bu habere elbette çok sevindi ancak sanal gerçeklik gözlüğü bulunmayanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Orta çağ temasına sahip olan çok oyunculu yapım artık sanal gerçeklik başlığı ve kontrolcü ile oynanabilecek. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Rise of the Ronin’de Oyuncuyu Neler Bekliyor?

PS5 için özel olarak çıkacak olan Rise of the Ronin’in oynanış görüntüleri de State of Play etkinliğine damga vurdu. Etkinlikte oyunun nasıl oynanacağına ilişkin detaylar paylaşılırken yakın dövüşlerde oyuncuyu neyin beklediğine ilişkin bilgiler verildi. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dragon’s Dogma 2’nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Capcom tarafından geliştirilen ve çıkması merakla beklenen Dragon’s Dogma 2’nin aksiyon içerikli yeni fragmanı State of Play etkinliğinde gösterildi. Parti tabanlı aksiyon rol yapma oyunu olan Dragon’s Dogma 2, yeni fragmanı ile oyuncuları etkiledi. Fragmanda gösterilen büyük boss savaşları ve çeşitli mekanikleri ile Dragon’s Dogma 2, 22 Mart 2024 tarihi itibarı ile piyasaya sürülecek. Oyun; PC, Xbox ve PlayStation platformlarında oynanabilecek. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Death Stranding 2 2025’te Çıkıyor

Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding 2’nin yaklaşık 10 dakikalık bir fragmanı State of Play’de gösterildi. Bu kadar uzun bir fragmanda aslında çok şey anlaşılabilir ancak Kojima, daha çok oyuncuların kafasını karıştırdı. Fragmanı izleyenler, yine de oyundaki olay örgüsü ve karakterler hakkında genel bir bilgi ediniyor. Ayrıca Death Stranding 2 kadrosu için yıldızlar geçidi yorumu yapsak abartı olmaz diye düşünüyoruz.

Kojima’nın Yeni Projesi: Physint

Sony State of Play 2024 etkinliğinin en önemli duyurularından biri daha… Oyun endüstrisinin dev isimlerinden olan Hideo Kojima, State of Play etkinliğinde yeni projesini duyurdu. PlayStation Studios ile birlikte geliştirilecek olan proje gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu olacak. Kojima, insanların bu projeyi bir film olarak da isimlendirebileceğini aktardı. Physint olarak adlandırılan yeni proje hakkında henüz pek bir detay bilinmiyor ancak sadece PlayStation için piyasa sürüleceği belirtilmekte.