Sony State of Play Ekim 2021: İzlemeniz gereken 10 oyun fragmanı

En son Sony State of Play‘de, yıllardır adını duyduğumuz pek çok bağımsız oyun fragmanı ve oyunlarla ilgili güncellemeler vardı, ancak Noel tatili sezonunda görmeyi beklediğimiz büyük PS5 oyunlarıyla ilgili çok az güncelleme vardı.

En büyük haber, 2022’nin başlarında adaya daha büyük böcekleri tamamen ücretsiz cazip bir fiyatla getiren ilk Bugsnax DLC‘nin fragmanı. 2022’de özel olarak PS5’e (ve PS4’e) gelecek olan yeni bir Star Ocean oyunu ortaya çıktı (Star Ocean: The Divine Force). Ve serinin ilk yeni oyunu King of Fighters XV ile karşılaşıyoruz. Şubat 2022’ye kadar gelmese de, bir beta testi oyunculara Kasım ayının sonundaki bir hafta sonu için deneme şansı verecek.

Ancak özellikle Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Stray, Final Fantasy 14: Endwalker genişletmesi ve hatta PS5’te GTA 5’i içerebileceğini düşündüğümüz daha büyük oyunlarla ilgili güncellemeleri kaçırdık. Yine de Little Devil Inside, Five Nights at Freddy’s Security Breach veya yeni duyurulan diğer bağımsız yapımlara daha yakından bakmak istiyorsanız aşağıdaki fragmanlara göz atın.

Deathverse: Let it Die

Deathverse: Let It Die, Grasshopper Manufacturer’s Let It Die’daki olaylardan yüzlerce yıl sonra distopik bir gelecekte geçen son yıllarda çıkan en son “hayatta kalma savaş arenası” oyunudur.

Geleneksel PvPvE savaşına ek olarak, oyun, çeşitli maçlarda skor tablolarında tırmanırken çeşitli kişiselleştirme seçeneklerine sahip olacak. Oyun, 2022’de piyasaya sürülecek, ancak başka bir detay duyduğumuzda size daha fazla bilgi vereceğiz.

We Are OFK

We Are OFK, Los Angeles’ta müzik endüstrisine girmeye çalışırken, aşık olurken, ayrılırken ve genel olarak dünyada başarılı olmaya çalışan 20’li yaşlardaki dört şeyi içeren beş bölümlük yeni bir görsel roman benzeri oyundur.

Her bölüm, sanal grubun single’larından biri için etkileşimli bir müzik videosunun yapılmasıyla sonuçlanacak ve müziğin ne kadar ilginç olacağını kesin olarak söyleyemesek de, en azından kimsenin bilmediği başka bir battle royale değil.

Five Nights at Freddy’s Security Breach

Five Nights at Freddy’s yıl sonundan önce PS4 ve PS5’te geri dönecek ve korku türünün hayranları için ürkütücü yeni atlamalar sunacak. Sony’nin en son State of Play etkinliğinde gösterilen fragman, sizi kompleksin içine musallat olan mekanik canavarlardan korumanıza yardımcı olacak, ancak yalnızca sınırlı bir süre için yeni bir giyilebilir kostüm gösterdi.

Dört maskot her zaman avdayken, gece hayatta kalmak zor olacak – ancak oyun 16 Aralık 2021’de başladığında hayranların kendileri için üstlenmeye istekli olacakları bir zorluk olacak.

Bugsnax: The Isle of Bigsnax DLC

PS5’in ilk büyük indie hitlerinden biri olan Bugnsax, ilk DLC parçasını 2022’nin başlarında alacak. Bugsnax: The Isle of Bigsnax adlı ücretsiz güncelleme, dünyanın Bigsnax’la dolu yeni bir alanını açacak. Bu canavar boyutundaki Bugsnax’ın gözlem (ve akşam yemeği) için yakalanması gerekecek, bu da deneyimli avcıları bile teste tabi tutacak. Ayrıca nedense şapka takıyorlar.

Oyuncular, Bigsnax ile baş başa gitmenin yanı sıra, bazı eğlenceli yeni özelleştirme seçenekleriyle kulübelerini de yükseltebilecekler. Özellikle sıfır dolarlık etiket fiyatı için makul miktarda içerik gibi görünüyor.

Death’s Door

Death’s Door, türde benzersiz bir bükülme için hızlı tempolu dövüş ve elle çizilmiş bir sanat stilini harmanlayan geliştirici Acid Nerve’nin bir aksiyon-macera oyunudur. Souls oyunlarının Beetlegeuse estetiğiyle buluştuğunu ve doğru yolda olacağınızı düşünün.

Oyun, bu yılın Temmuz ayında Xbox ve PC’de ilk kez sahneye çıktı ve şimdi PlayStation oyuncularının, PlayStation konsollarında piyasaya sürüldüğü 23 Kasım’dan itibaren corvine kahramanı rolünü üstlenme sırası.

Kartrider: Drift

Kartrider: Drift, 300 milyondan fazla kişinin yarış pisti, atari tarzı kargaşa için direksiyon başına geçtiğini gören, oynaması ücretsiz çevrimiçi çok oyunculu Kartrider yarış serisine en yeni versiyonudur.

Başlangıçta Xbox One ve Xbox Series X|S‘de piyasaya sürülen bu popüler oyun şimdi PlayStation 4 ve PlayStation 5‘e geliyor ve hangi platformda olursanız olun arkadaşlarınızla eğlenebilmeniz için çapraz oyun içeriyor.

Little Devil Inside

İlk olarak Haziran 2021’de piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation’a özel Little Devil Inside‘a ve onun sevimli (ama ölümcül) dünyasına bir kez daha göz attık. Oyuncular iş bulduklarında, İngiliz kırsalını yukarıdan görmeyi andıran pitoresk bir dünya haritası üzerinde karadan seyahat ederler – ancak hedeflerine ulaştıklarında canavarlara, hava durumuna ve belki de bir veya iki hareketli kazana karşı savaşmaları gerekir.

PS5 ve PS4 için Little Devil Inside, 2022’ye ertelendi ve henüz bir çıkış tarihimiz yok.

The King of Fighters XV

2016’da King of Fighter XIV‘ten bu yana King of Fighters serisindeki en son oyun olan yakında çıkacak olan King of Fighters XV, Unreal Engine 4’teki ilk oyun olacak ve Street Fighter V’den daha az karikatürize olan hafif hücre gölgeli stiliyle muhteşem görünüyor.

KOF XV, şüphesiz anılacağı gibi, 17 Şubat 2022 çıkış tarihine sahip – ancak hayranlar 19 Kasım 2021’de 19:00 PT’den 22 Kasım 07:00 PT’ye kadar kısa bir açık beta testi ile erken bir görünüm elde edebilir ve ABD, Japonya ve Avrupa’da canlı olacak.

First Class Trouble

Among Us’ın başarısının ardından, “sosyal adanmışlık oyunu” türünden başka bir tat almamız şaşırtıcı değil. Bu sefer, oyuncular, sabotaj ve öldürmeye çalışan aldatıcı “kişiseller” ile birçok “sakin”i karşı karşıya getiren retro tarzı bir uzay yolcu gemisinde yolcular.

2 Kasım 2021’de First Class Trouble PS4 ve PS5’e geldiğinde, 3B bir dünyadaki atom çağı süsleri ve özelleştirilebilir oyuncu kostümleri, oyunculara arkadaşlıklarını mahvetme konusunda bir şans daha verebilir.

Star Ocean: The Divine Force

Hikayeli JRPG serisi Star Ocean, 2022’de Star Ocean: The Divine Force ile PS5’te resmi olarak çıkışını yapacak. PS4’te de mevcut olacak oyun, gezegenin uzaylı sakinleriyle mücadele ederken düşen bir yıldız gemisinin mürettebatını takip ediyor. . Oynanış, Monster Hunter serisine benziyor ve hissettiriyor, ancak uzay çağı estetiği ve benzersiz silah seçenekleri, ikisini birbirinden ayırmaya yardımcı oluyor.

İlginç bir şekilde, Star Ocean serisi en başından beri her PlayStation ev konsolunda bulunuyor, bu nedenle bu trendin en yeni ve en iyi PlayStation donanımıyla devam ettiğini görmek harika.

