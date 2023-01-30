Sony, Türkiye’de Faaliyetlerini Durdurdu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Sony, ülkemizde ki bazı faaliyetlerini sona erdireceğini açıkladı.

Bugün teknoloji dünyasına bomba gibi bir haber düştü. Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Sony’nin ülkemizdeki faaliyetini tamamen bitirdiği açıkladı. Her ne kadar iddia da olsa, büyük bir kesim tarafından şoke edici bir haber olarak karşılandı.

İlerleyen saatlerde Sony, yaşanan bilgi kirliliğinden ötürü bir açıklama yaptı ve ülkemizdeki teknoloji meraklılarının yüreğine su serpti. Sony, ülkemizde sadece televizyon ve ses sistemlerinin faaliyetini sonlandırıyor. Sony, bu kararın sebebini ise Türkiye maliyetlerinin artması ve kaynak sorunu olduğunu dile getirdi. İki ürün grubunda çıkış söz konusu ancak müşteri hizmetleri devam edecek. Diğer taraftan bu Sony ürünleri ithalatçı garantisiyle satışlarına devam edecektir.

PlayStation tarafında da yürekler ağza geldi ancak korkulan gerçekleşmedi. Eskiden olduğu gibi PlayStation faaliyetleri ülkemizde kesintisiz devam edecek. PlayStation için İngiltere merkez alınarak ilerleniyordu ancak yapılan bazı haberlere göre, merkez İngiltere’den alınarak Dubai’ye taşınacak. Konu her ne kadar iddia da olsa, ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

Samsung’un 43 inçlik mini LED monitörü harika görünüyor