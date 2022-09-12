Sony Xperia 1 IV Gaming Edition, 16GB RAM ve Xperia Stream’i bir araya getiriyor

Sony, bugün erken saatlerde Xperia 1 IV için aktif soğutma ve dört ek bağlantı noktası sağlayan yeni bir oyun aksesuarını duyurdu. Aksesuara ek olarak Sony, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan yeni Xperia 1 IV Gaming Edition akıllı telefonunu da duyurdu.

Teknik özelliklerden tasarıma kadar her şey normal Xperia 1 IV modeli ile aynıdır – 6,5 inç 4K 120Hz OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ve 5.000 mAh pil. Alıcılar ayrıca Xperia 1 IV Gaming Edition ile birlikte yeni duyurulan Xperia Stream aksesuarına ücretsiz olarak sahip oluyor.

Xperia 1 IV Gaming Edition‘ın fiyatı yaklaşık 1.225$ (175.000 JPY). Resmi satışlar 15 Eylül Perşembe günü başlarken, Japonya’da Sony ve Docomo’dan ön siparişle zaten mevcut. Uluslararası fiyatlandırma ve bulunabilirlik ile ilgili henüz detaylar belli değil.

Xperia Stream‘e gelince, bu soğutucu Xperia 1 IV, normal veya Gaming Edition’a uyacak ve hayati bileşenlerin en yüksek seviyelerde çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sony, yeni oyun aksesuarını kullanışlı bir bağlantı noktası düzeniyle donatarak çok işlevli bir cihaza dönüştürdü: 3,5 mm ses jakı, HDMI, LAN bağlantı noktası ve USB Type-C. Japon pazarı için reklamı yapılan fiyat 23.100 yen, bu da yaklaşık 162 ABD Dolara denk geliyor. Ayrıca satışların 14 Ekim’de başlaması bekleniyor. Sony, diğer pazarlar için Xperia Stream fiyatlarını ve çıkış tarihlerini henüz açıklamadı.