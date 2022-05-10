Sony Xperia 1 IV ve Sony Xperia 10 IV, Yarın Görücüye Çıkacak

Sony, Sony Xperia 1 IV adlı amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, Sony Xperia 10 IV’ün de piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Şirket, lansman etkinliğinin 11 Mayıs’ta gerçekleşeceğini onayladı.

Şirket tarafından “Bir sonrakine hazır mısınız?” sloganıyla paylaşılan etkinlik 11 Mayıs saat 12:30’da başlayacak. Sony Xperia’nın kendi YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Sony Xperia 1 IV’ün 4K ekran çözünürlüğüne, 120Hz yenileme hızına, HDR desteğine ve 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inç ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Ekran, üstte bir Gorilla Glass Victus tabakası ile gelecek.

Ayrıca cihaz, muhtemelen 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacak.

Kamera bölümünde ise telefonun arka tarafında ZEISS marka lensli üçlü kamera kurulumu yer alacak. Telefon, şirketin kendi özel arayüzü ile Android 12 işletim sistemini çalıştıracak. 5.000 mAh pil ile çalışacak ve 45W hızlı şarj desteği ile gelecek.