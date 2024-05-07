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Akıllı Telefon

Sony Xperia 1 VI, 15 Mayıs’ta Tanıtılacak!

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
7 Mayıs 2024
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Sony-Xperia-I-VI-1

Sony, şimdi Mayıs 15’te bir lansman etkinliğine hazırlanıyor ve şirketin yeni bir Xperia ürününü tanıtmayı planladığı duyuruldu. Bu haber markanın resmi X (eskiden Twitter) hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu lansman etkinliği, 15 Mayıs 2024 tarihinde Japonya’da 9:00’da YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

Marka, 15 Mayıs’ta piyasaya sürmeyi planladığı kesin modeli henüz açıklamamış olsa da, Sony Xperia 1 VI’nin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, Xperia 5 VI ve Xperia 10 VI‘nin de bu lansman etkinliğinde tanıtılma şansı var.

Son bilgiler, Xperia 1 VI’nin 2K ekran, 19.5:9 en-boy oranı, 120Hz yenileme hızı ve BRAVIA HDR teknolojisi ile piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Panel ayrıca 240Hz dokunma örnekleme hızı sunacağı söyleniyor.

Sony-Xperia-I-VI-1

Donanım açısından, muhtemelen bu telefon Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle desteklenecek ve büyük bir 5,000mAh batarya ile eşleştirilecek. Kamera kısmında, cihazın bir Exmor T CMOS görüntü sensörü ile 24mm ana lens içereceği söyleniyor. Ayrıca, 16mm lens ve 7X’e kadar yakınlaştırma yeteneğine sahip 85-170mm telefoto zoom lens içerecek. Daha fazla ayrıntı muhtemelen 15 Mayıs’ta paylaşılacak.

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