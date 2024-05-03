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Teknolojinin dev isimlerinden olan Sony, yeni telefonu ile piyasayı sarsmaya geliyor. Markanın yeni akıllı telefonu Sony Xperia 1 VI’in aslında 17 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Xperia 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Zira bu telefon aylardır merakla beklenen cihazlardan biri. Ancak telefonun pek çok özelliği şimdiden ortaya çıkmış durumda. Sony Xperia 1 VI özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı, işte cihaz hakkında bilinenler…

Sony Xperia 1 VI Özellikleri Tanıtımdan Önce Belli Oldu

Sony 17 Mayıs 2024 tarihinde Xperia 2024 etkinliği düzenleyerek birtakım cihazları burada tanıtacak. Markanın yeni amiral gemisi olan Xperia 1 VI’nın da bu etkinlikte tanıtılması kesin gibi çünkü cihaz uzun zamandır beklenmekte. Bunun yanı sıra tanıtıma çok az bir zaman kalmış olsa da Xperia 1 VI özellikleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre görünen o ki cihaz hem performans hem de kamera özellikleri bakımından kullanıcıyı şaşırtacak.

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Öncelikle altını çizmeliyiz ki cihazın işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 SoC; yani Qualcomm’un en son çıkardığı ve muhteşem bir güce sahip olan yonga seti. Bu yonga seti ile Xperia 1 VI’ı emsallerini performansıyla geride bırakacak gibi görünüyor. Cihazın batarya kısmında ise 5000 mAh gücünde bir pil bulunuyor. Pil sağlığı teknolojisine sahip olan bataryanın, bu özellik sayesinde daha uzun ömürlü olacağı (4 yıla kadar) belirtilmekte. Bunların yanı sıra Xperia 1 VI kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerini de barındırmakta.

Sony Xperia 1 VI Kamera Özellikleri

Yüksek performans gücü ile gelecek olan Sony Xperia 1 VI kamera özellikleri de cihazın en çok merak edilen özelliklerinden biri. Bu kapsamda cihazın 24 mm ana kamera (2x optik zoom ile 48mm’e ulaşabilmekte), 16 mm ultra geniş kamera ve 85 ile 170 mm bandında zoom yapma yeteneği bulunan telefoto lense sahip. Serinin bir önceki telefonu olan Xperia 1 V maksimum 125 mm zooma ulaşabilmekte idi.

Söz konusu yeni cihazın makro fotoğrafçılığı desteklediği de gelen duyumlar arasında. Bu bağlamda cihazın Sony tam boy kameralar kalitesinde fotoğraf çekebildiği de belirtilmekte. Bu özellikleri daha detaylı bir şekilde Sony’nin etkinliğinde öğreneceğiz ancak cihazın bilinen kamera özellikleri bunlarla sınırlı değil.

Xperia 1 VI Kamerası İnsan Poz Tahmini Teknolojisi ile Geliyor

Bilindiği üzere Sony kamera uygulamaları alanında geniş çaplı çalışmalar yapmakta. Gelen haberlere göre de Xperia 1 VI cihazı ile birlikte Alpha serisi kameralardan esinlenerek tasarlanmış sadece 1 yeni kamera uygulaması gelecek. Bunun yanı sıra telefonda insan poz tahmini teknolojisi de bulunmakta. Söz konusu teknoloji fotoğraf çekimi sırasında kişilerin yüzleri tam belli olmasa bile doğru odaklanma sağlamakta.

Tasarımı ile göz dolduran Xperia 1 VI siyah ve platin gümüşü olacak şekilde iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihazın arka kısmı donuk dokulu cam ile kaplanmış durumda. Xperia 1 VI ekran özellikleri kısmında ise 120 Hz’ye kadar yenileme hızı sunan OLED panel olduğunu belirtebiliriz.

Telefonun selefinden yaklaşık 1,5 kat daha parlak olduğu söylenebilir. Ekran en boy oranı ise 19.5:9 şeklinde. Bunların yanı sıra cihazda 3.5mm kulaklık jakı bulunduğunu, hoparlörlerinin ise daha yoğun bas ve netliğe sahip olduğunu belirtelim.