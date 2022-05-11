Sony Xperia 10 IV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Japonya merkezli Sony; Xperia 1 IV ile birlikte Sony Xperia 10 IV adlı yeni bir dördüncü nesil orta sınıf akıllı telefonu piyasaya sürdü. Telefonun tasarımı önceki modelle aynı kalsa da, daha iyi dahili parçalarla birlikte geliyor.

Sony Xperia 10 IV

Yeni piyasaya çıkan akıllı telefon; piyasada bulunan dünyanın en hafif 5G akıllı telefonu olarak lanse ediliyor. Fiyatı 499 euro olan telefon; önümüzdeki aydan itibaren Siyah, Beyaz, Nane ve Lavanta olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

Sony Xperia 10 IV, Full HD+ ekran çözünürlüğüne ve 21:9 en boy oranına sahip; 6 inç OLED ekranla geliyor. Şirketin öncekinden yüzde 50 daha parlak olduğunu iddia ettiği daha parlak bir Triluminous panel ile geliyor. Ayrıca koruma için Gorilla Glass Victus‘a sahip.

Cihaz, önceki sürümde bulunan Snapdragon 690’a kıyasla bir Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemci içeriyor. Bu arada yeni işlemci, 6nm işlem kullanılarak üretilmiş. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Kamera bölümünde, akıllı telefon 12 megapiksel ana sensör; 8 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel 2x telefoto lens içeriyor. Ayrıca üstün Otomatik modu, Otomatik HDR, özel Gece modu ve daha fazlası gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ön tarafta, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 8 megapiksellik bir kamera var.

Cihazdaki diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık jakı, LDAC desteği; 360 Ses ve stereoyu surround sese dönüştürmek için 360 Reality Audio Upmix yer alıyor. Telefon ayrıca suya ve toza dayanıklı olması için IP68 derecesine sahip.

Şirketin kendi özel kullanıcı arayüzü ile; en yeni Android 12 işletim sistemini bir araya getiren telefon, 5.000 mAh pil ve 30W hızlı şarj ile geliyor.