Sony Xperia 5 IV, 1 Eylül’de Görücüye Çıkacak

Bu yılın başlarında Sony, amiral gemisi Xperia 1 IV‘ü piyasaya sürdü. Ancak şirket, beklenen diğer telefonu Xperia 5 IV’ü henüz tanıtmadı. Şimdi ise şirket Sony Xperia 5 IV‘ü piyasaya sürebileceği bir lansman etkinliği planladı.

Etkinlik 1 Eylül’de Japonya saatiyle 16:00’da (03:00 EST) gerçekleşecek. Ayrıca, resmi Sony Xperia YouTube kanalında canlı yayınlanacak, böylece ilgilenen herkes canlı olarak izleyebilecek.

Şirket, Xperia etkinliğini YouTube’da yayınlanan bir video aracılığıyla duyurdu. İlginç bir şekilde Sony, son single’ı “People Pleaser”ı yeni bir Xperia telefonunda çeken ve kaydeden sanatçı Cat Burns ile işbirliği yaptı.

Video, yaklaşmakta olan Xperia akıllı telefonun kompakt bir form faktörüne sahip olacağını gösteriyor. Cihaz muhtemelen Xperia 5 serisindeki diğer akıllı telefonlarla aynı tasarıma sahip olacak.