Ana SayfaAkıllı TelefonSony Xperia 5 IV, 1 Eylül'de Görücüye Çıkacak

Sony Xperia 5 IV, 1 Eylül’de Görücüye Çıkacak

Etkinlik 1 Eylül'de Japonya saatiyle 16:00'da (03:00 EST) gerçekleşecek. Ayrıca, resmi Sony Xperia YouTube kanalında canlı yayınlanacak, böylece ilgilenen herkes canlı olarak izleyebilecek.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
SONY-XPERIA-1IV-

Samsung Odyssey G70B UHD & G55B QHD Oyun Monitörleri Satışa Çıktı

Samsung, oyun monitörü pazarını iki akıllı oyun monitörüyle altüst etti. Samsung Odyssey G70B, 144Hz yenileme hızıyla gelen bir UHD ekrana sahipken G65B, 240Hz QHD...

Bu yılın başlarında Sony, amiral gemisi Xperia 1 IV‘ü piyasaya sürdü. Ancak şirket, beklenen diğer telefonu Xperia 5 IV’ü henüz tanıtmadı. Şimdi ise şirket Sony Xperia 5 IV‘ü piyasaya sürebileceği bir lansman etkinliği planladı.

Etkinlik 1 Eylül’de Japonya saatiyle 16:00’da (03:00 EST) gerçekleşecek. Ayrıca, resmi Sony Xperia YouTube kanalında canlı yayınlanacak, böylece ilgilenen herkes canlı olarak izleyebilecek.

Şirket, Xperia etkinliğini YouTube’da yayınlanan bir video aracılığıyla duyurdu. İlginç bir şekilde Sony, son single’ı “People Pleaser”ı yeni bir Xperia telefonunda çeken ve kaydeden sanatçı Cat Burns ile işbirliği yaptı.

Video, yaklaşmakta olan Xperia akıllı telefonun kompakt bir form faktörüne sahip olacağını gösteriyor. Cihaz muhtemelen Xperia 5 serisindeki diğer akıllı telefonlarla aynı tasarıma sahip olacak.

-- Reklam --
Önceki İçerikSamsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor
Sonraki İçerikTCL Tab 10 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.