Sony Xperia 5 IV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Planlandığı gibi, Sony bugün Xperia 5 IV‘ü tanıttı. Japon şirketin en yeni kompakt amiral gemisi akıllı telefonu, anlamlı yükseltmeler getiriyor. Yeni model daha büyük bir pil, kablosuz şarj desteği ve geliştirilmiş kameralar sunuyor.

Sony Xperia 5 IV Özellikleri

Sony Xperia 5 IV, 2520 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6.1 inç OLED ekran vaat ediyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor.

Telefon, Android 12’yi çalıştırıyor. Toz ve suya dayanıklılık için IP68 dereceli bir gövdeye sahip. Corning Gorilla Glass Victus, cihazın önünü ve arkasını koruyor. Telefon, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate ve 360 ​​Reality Audio desteğine sahip çift stereo hoparlöre sahip. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD kart yuvası da var.

Kameralardan bahsetmişken arkada üçlü kamera sistemi var. Her üç sensör de 12MP çözünürlükle geliyor. Ana kamera, 24 mm eşdeğeri 1/1.7 inç lens kullanıyor, ultra geniş, 16 mm eşdeğeri 1/2.5 inç lense sahip ve 2.5x telefoto lens, 60 mm eşdeğeri 1/3.5 inç lens kullanıyor.

Her üç kamera da 120 fps okuma, Gerçek Zamanlı Eye AF ve Gerçek zamanlı izlemeyi destekliyor. Geniş ve telefoto modüller ayrıca optik görüntü sabitleme (OIS) vaat ediyor. Son olarak ön tarafta ise 24 mm eşdeğeri f/2.0 lensli 12 MP sensör yer alıyor.

Son olarak, Sony Xperia 5 IV, 5.000 mAh pil ile geliyor. 30W USB PD hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği taşıyor. Telefon, şarj cihazı ve USB kablosu olmadan satışa çıktı. Yeşil, Siyah ve Ekru Beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen telefon 999 dolar fiyat etiketine sahip.

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