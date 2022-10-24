Sony Xperia Ace 4 Yakında Satışa Çıkacak

Geçen ay, bazı raporlar ortaya çıktı ve Sony’nin yeni kompakt bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösterdi. Bildiğimiz gibi, Sony’nin Sony Xperia Ace serisi adı altında kompakt akıllı telefonları var.

Bu nedenle, yakında çıkacak olan bu cihazın, Sony Xperia Ace 4 olarak adlandırılan serinin en son üyesi olması bekleniyor. Raporlar, bu cihazın Japonya dışında da farklı bir isimle satışa sunulacağını öne sürdü.

Buna göre akıllı telefon, 2520 x 1080 (FHD+) çözünürlüğe ve 21:9 en boy oranına sahip 5.5 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu söylenti doğru çıkarsa, bu, HD+ LCD panele sahip Ace 3telefonuna kıyasla seride büyük bir yenilik olacak demek.

Xperia Ace 3

Akıllı telefonun, Ace 3’te bulunan Snapdragon 480’in üst modeli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciye sahip olduğu da ortaya çıktı. Yeni işlemci, CPU performansında %15 ve GPU performansında %10 artış sağlayacak.