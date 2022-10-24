Ana SayfaAkıllı TelefonSony Xperia Ace 4 Yakında Satışa Çıkacak

Sony Xperia Ace 4 Yakında Satışa Çıkacak

Akıllı telefonun, Ace III'te bulunan Snapdragon 480'in üst modeli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciye sahip olduğu da ortaya çıktı. Yeni işlemci, CPU performansında %15 ve GPU performansında %10 artış sağlayacak.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
62
Sony-Xperia-ACE-3-

Huawei P50 Pocket S, 2 Kasım’da Görücüye Çıkacak

Ağustos ayında Huawei'nin yeni kapaklı telefonu, Çin'in TENAA telekom otoritesi tarafından onay aldı. Liste sadece...

Geçen ay, bazı raporlar ortaya çıktı ve Sony’nin yeni kompakt bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösterdi. Bildiğimiz gibi, Sony’nin Sony Xperia Ace serisi adı altında kompakt akıllı telefonları var.

Bu nedenle, yakında çıkacak olan bu cihazın, Sony Xperia Ace 4 olarak adlandırılan serinin en son üyesi olması bekleniyor. Raporlar, bu cihazın Japonya dışında da farklı bir isimle satışa sunulacağını öne sürdü.

Buna göre akıllı telefon, 2520 x 1080 (FHD+) çözünürlüğe ve 21:9 en boy oranına sahip 5.5 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu söylenti doğru çıkarsa, bu, HD+ LCD panele sahip Ace 3telefonuna kıyasla seride büyük bir yenilik olacak demek.

Sony-Xperia-ACE-3-
Xperia Ace 3

Akıllı telefonun, Ace 3’te bulunan Snapdragon 480’in üst modeli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciye sahip olduğu da ortaya çıktı. Yeni işlemci, CPU performansında %15 ve GPU performansında %10 artış sağlayacak.

-- Reklam --

Yeni Apple Mac Pro, M2 İşlemciyle Gelecek

Apple, Apple Silikon çiplerine geçiş yaptı ve en son 2019 yılında piyasaya çıkan Mac Pro hariç, şirketin neredeyse tüm...
Önceki İçerik
Yeni Apple Mac Pro, M2 İşlemciyle Gelecek
Sonraki İçerik
Realme 10 Pro, Çok İnce Bir AMOLED Ekrana Sahip Olacak
KaynakSumahodigest

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.