Sony Yeni PS5 Modeli Üzerinde Çalışıyor

Microsoft Xbox Series X ve Series S‘den farklı olarak Sony’nin PlayStation 5‘i, en yeni nesil oyun konsollarını farklı özelliklerde sunmuyor. Bununla birlikte, fiziksel bir disk sürücüsü olmayan bir tane var. Ve şimdi, yeni bir rapor üçüncü bir modelin yolda olduğunu gösteriyor, işte tüm detaylar.

İlginç bir şekilde, Japon teknoloji devi, en yeni nesil PS5 konsollarında şimdiden küçük değişiklikler yapıyor. Ancak yeni bir değişiklik, yeni konsolların tasarımında köklü bir değişiklik getirebilir gibi görünüyor. Haber, Sony’nin PlayStation 5‘in fiziksel tasarımını yenilemek isteyebileceğini açıklayan Insider Gaming’den Tom Henderson‘dan geldi. Görünüşe göre, PS5‘in gelecek sürümlerinde çıkarılabilir bir disk sürücüsü olacak.

Rapora göre marka, PS5’i arkada bulunan bir USB Type C bağlantı noktası üzerinden konsola bağlanacak çıkarılabilir bir disk sürücüsü ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu aynı zamanda Sony’nin harici optik sürücüyü konsolla birleştirmeyi seçebileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, şirketin bu harici sürücüyü ayrı olarak satmayı seçmesi de tamamen mümkün.

Şirket genellikle her 3 ila 4 yılda bir konsolunun yeni çeşitlerini piyasaya sürüyor. Bu nedenle, yeni PS5 modelinin önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ancak Slim veya Pro modellerinden farklı olarak, marka bu sefer ayrılabilir bir disk sürücüsü getirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Bu aynı zamanda PlayStation 5‘in üretim maliyetini de düşürebilir ve alıcılar için daha uygun fiyatlı hale getirebilir.