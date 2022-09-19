Söylenti: iPhone 15 Ultra, 8K video ve daha iyi pil ömrü ile gelecek

iPhone 14 serisi daha geçen hafta çıktı (önümüzdeki ay çıkacak olan 14 Plus hariç) – iPhone 15 söylentilerini başlatmak için çok mu erken? Hayır, bunlar bir süredir devam ediyor ve LeaksApplePro az önce bir dizi tahmin yayınladı.

Tüm iPhone 15 modellerinin Lightning‘i USB-C lehine çevirmedi bekleniyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü USB-C, 15 serisinin satışa çıkmasından sadece birkaç ay sonra AB’de zorunlu hale gelecek.

“Pro Max” modelinin “Ultra” olarak yeniden adlandırılmasıyla birlikte dizide bazı değişiklikler olabilir. Analistler Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman zaten bunu önerdiler. Apple M1 ve Watch adlandırma şemalarıyla daha iyi uyum sağlayacağı için mantıklı. iPhone 15 Ultra ile ilgili ilginç olan şey, bazı özel donanımlara sahip olması.

8K video kaydı bir olasılık, ancak iPhone 15 Pro‘nun da bunu desteklemesi mümkün. Kuo ayrıca Ultra’nın yalnızca bir periskop merceğe (6x veya 5x) sahip olacağını öne sürüyor. Ayrıca Ultra, 3-4 saat daha uzun süre dayanan daha iyi pil ömrüne sahip olacak.

Tüm bu özel yükseltmelerle, iPhone 15 Ultra’nın fiyatının 14 Pro Max‘e kıyasla muhtemelen 1.200 $’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

Serinin geri kalanına gelince, bir miktar birleşme olacak – dört modelin de Dynamic Island tasarımını benimsemesi bekleniyor. Bununla birlikte, Pro ve Ultra modelleri yeni bir Apple A17‘ye geçerken, iki çift hala farklı yonga setleri kullanacak, normal iPhone 15 ve 15 Plus büyük olasılıkla mevcut A16 Bionic yonga seti ile gelecek.

FaceID donanımının ekranın altına inip yalnızca kamera deliği bırakabileceğine dair bazı spekülasyonlar var, ancak bu teknolojinin uygulanabilir olup olmadığı veya bir yıl daha beklemesi gerekip gerekmeyeceği netleşmeden önce aylarca geliştirilecek.

Normal ve Plus modellerinin yüksek yenileme hızı ekranlarına (Pro Motion) ve Her Zaman Açık modlarına sahip olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken (ancak yine de, piyasaya sürülmesine bir yıl kaldı).