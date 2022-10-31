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Söylenti: Yeni 14 İnç ve 16 İnç MacBook Pro’lar Gelecek Yıla Ertelendi

Ahmet Ekinler

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Apple’ın Kasım ayında henüz duyurulmamış M2 Pro ve ‌M2‌ Max yongaları ile güçlendirilmiş yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ları duyuracağına dair söylentilerin aksine, yeni bir söylenti Apple’ın bunun yerine yeni dizüstü bilgisayarları gelecek yıl piyasaya süreceğini öne sürdü.

Kore blogu Naver’deki “yeux1122” hesabından bir tedarik zinciri kaynağına atıfta bulunan bir gönderiye göre, güncellenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, gelecek yılın başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek. Karışık bir geçmişe sahip olan hesaba göre, güncellenmiş MacBook Pro’larla ilgili tedarik zinciri faaliyetleri, Kasım ayında değil, gelecek yıl lansmanı öneren bir programa göre çalışıyor.

Tarihsel olarak, Apple, 2019’da orijinal 16 inç MacBook Pro ve 2020’de M1 çipli ilk üç Mac dahil olmak üzere Kasım ayında birden çok kez yeni Mac’leri piyasaya sürdü ve yeni MacBook Pro modellerinin yakında olduğu fikrine inandırıcılık kattı.

Bloomberg’den Mark Gurman, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ların “yakın gelecekte” ve “önümüzdeki aylarda” piyasaya sürülmesini beklediğini, çünkü söylentilerin geçmiş emsalleri takip etmek için Kasım ayında bir lansman önerdiğini söyledi. Şirketin en son gelir tablosunu açıkladığı sırasında, Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın “ürün yelpazesinin tatiller öncesinde belirlendiğini” ve muhtemelen Apple’ın tatil sezonuna hazırlanırken bu yıl yeni ürün lansmanı olmayacağını öne sürdüğünü söyledi.

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