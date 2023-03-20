Spotify Benzeri Müzik Uygulamaları 2023

Spotify, dünyanın en büyük müzik platformu olarak iTunes’un başarısını dahi gölgede bırakan bir popülerlik elde etti. Bünyesinde sunduğu podcast ve benzersiz müzik listelerinin yanında, kişiye özel çalma listeleri son derece seviliyor. Hatta yıl sonunda en çok dinlediğiniz müzikleri listeleyen Wrapped listesi en çok beklenen olaylardan biri haline geldi. Fakat Spotify’ın benzersiz müzik becerilerine alternatif arıyorsanız da doğru yere geldiniz. İşte Spotify benzeri müzik uygulamaları listemiz…

Spotify Muadili Uygulamalar Listesi

Deezer Soundcloud YouTube Müzik Funkwhale Tidal LiveXLive Bandcamp Apple Music Pandora Musicamp Last FM Fizy PowerApp eSound Music Tuneln Radio Yandex Music IDAGIO Jango Jamendo Audiomack

Spotify Benzeri Uygulamalar 2023

Deezer

Deezer, kullanıcı deneyimi Spotify’a oldukça benzer olduğu için mükemmel bir seçenektir ancak aynı zamanda yaklaşık 70 milyon şarkıya sahiptir, bu da rakibinden yaklaşık 30 milyon daha fazladır. Ayrıca, çalan şarkıların adını belirlemek için kullanabileceğiniz, SongCatcher adlı Shazam’a benzer bir özelliği de vardır. Flow, Spotify’da eksik olan bir başka harika özelliktir; size özel olarak oluşturulan öneriler sunar. Deezer’ın ücretsiz sürümü, Spotify’a benzer şekilde çalışır (şarkılar arasında daha az reklam olmasına rağmen). Premium sürümü aylık 23 TL ödeyerek kullanabilirsiniz. 1 aylık ücretsiz deneme de mevcuttur.

Soundcloud

Soundcloud, etkileyici bir müzik ve ses kitaplığına sahip olmasıyla bilinir. Şarkılar ve podcast’ler arasında 200 milyondan fazla dosyadan bahsediyoruz. Bunun temel nedeni, muhtemelen Spotify’da bulamadığınız yeni bağımsız sanatçılar için tercih edilen müzik akışı platformu olmasıdır. SoundCloud’un ana dezavantajı, pek çok tanınmış sanatçıyı bulamamanızdır. Aynı zamanda girişleri paylaşabileceğiniz, beğenebileceğiniz ve yorum yapabileceğiniz bir tür müzik sosyal ağı olarak da çalışır; şarkıların bölümlerini vurgulayın; kendi listelerinizi ve podcast’lerinizi oluşturun ve en sevdiğiniz sanatçıları takip edin. Tüm bunlar, Spotify’a kıyasla etkileyici bir içerik çeşitliliği bulabileceğiniz anlamına gelir.

YouTube Müzik

YouTube Müzik, Spotify’a göre önemli bir avantaja sahiptir, kapsamlı müzik kataloğuna ek olarak, milyonlarca video içerir ve son derece akıllı ve güçlü YouTube arama motorunu kullanır. Arayüzü gerçekten kolay ve gezinmesi tanıdık, ana sayfasında ruh halinize göre farklı çalma listeleri bulacaksınız. Bu nedenle, daha fazla enerjiye ihtiyacınız varsa, odaklanmanız gerekiyorsa veya neşelenmeniz gerekiyorsa, belirli türler veya şarkılar aramak için bunları kullanabilirsiniz. Ancak içeriğin ötesinde iki ana avantaj vardır: WiFi veya mobil veriye bağlanmak zorunda kalmadan müziğinizi çevrimdışı dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz. Aylık 21 TL ödeyerek bu uygulamayı kullanabilirsiniz. 1 aylık ücretsiz deneme de mevcuttur.

Funkwhale

Funkwhale, Açık Kaynak ve Kendi Kendine Barındırılan alternatifler söz konusu olduğunda en popüler seçeneklerden biridir. Herhangi bir dış nedenden dolayı platformdan kaybolmasından endişe duymadan kişisel müzik kitaplığınızı kontrol edebilirsiniz. Spotify’dan farklı olarak Funkwhale, kişisel kitaplığınızı mobil cihazlara aktarmak veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere yükleyebileceğiniz birkaç bağımsız web sitesinden veya bölmeden oluşur. Funkwhale tamamen ücretsizdir ve kullanıcıya izleme ve reklam içermeyen bir deneyim sunar.

Tidal

Tidal, standart ses seçeneklerinin yanı sıra HiFi kalitesine sahip olduğu için, en çok ilgilendiğiniz şey ses kalitesiyse, Spotify’a harika bir alternatiftir. Ayrıca kataloğunun büyük bir bölümünde resmi videolar için destek var. Ayrıca, diğer platformlardan çalma listelerinizi seçip Tidal’a aktarma seçeneği sunar, bu, her zamanki müzik akışı uygulamanızı değiştirmek ve müziğinizi kaybetmeden Tidal’ı denemek istiyorsanız büyük bir avantajdır. Öte yandan, birçok durumda, sanatçılarla özel etkinliklere erişebilecek ve gösterileri genel halka satışa çıkmadan önce biletleri satın alabileceksiniz.

LiveXLive

LiveXLive, aynı anda bir müzik akışı ve canlı video performans platformudur. İçeriklerine web’den, mobil uygulamalarından ve OTT cihazlarından erişilebilir. Bilinen özelliklerinden biri, kullanıcılarına özelleştirilmiş müzik istasyonları oluşturma ve aynı zamanda paylaşma yeteneği vermesidir. Slacker (eski adıyla Slacker Radio) tarafından desteklenmektedir ve küresel kapsama ve büyük müzik koleksiyonu sunmaktadır. Listemizdeki müzik akışı platformlarının çoğunda olduğu gibi, LiveXLive de abonelik, ücretsiz veya reklam destekli katman sunar.

Bandcamp

Bandcamp, yeni sanatçıları herkesten önce keşfetmeyi seven müzik tutkunları içindir. Bandcamp indie odaklıdır; burada büyük isimler bulamazsınız, bu yüzden başka bir şeyle en iyi şekilde eşleştirilen bir hizmettir. Ancak, daha az bilinen bazı isimler sunar ve kontrol etmesi tamamen ücretsizdir. Ön siparişleri kolayca ayarlanabilen ve hatta hizmet aracılığıyla canlı konserlerin sunulduğu bir albüm için ödeme yapmak istiyorsanız size kalmış. Arayüzüne bakmak hoş ama diğerleri kadar basit değil.

Apple Music

İlk olarak 2015 yılında sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettiren Apple Music, günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Popüler hizmetin ücretli abonelik planında çevrim dışı dinleme özelliği yer alıyor. Platformun kütüphanesinde milyonlarca şarkı mevcut. Apple Music’te Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses desteği de bulunuyor.

Pandora

Pandora, müzik akışıyla neredeyse eşanlamlı bir markaya sahip olanlardan bir diğeridir. 2000 yılında ABD’de kuruldu. Pandora için içerik önerisi, şimdiye kadar oluşturulmuş en eski içerik oluşturma algoritmalarından biri olan Müzik Genom Projesine dayanmaktadır. Müzik Genom Projesi, şarkıları doğruluk için temel müzikal özelliklerine göre sınıflandırmayı amaçlar. Başlangıçta bir internet radyo hizmeti olarak başlatıldı ve 2019’da Sirius XM tarafından satın alındı. Mevcut 1400 program arasından podcast’leri bile dinleyebilirsiniz. Ücretsiz bir model üzerinde çalışır; bu, reklamlar ve ayrıca ücretli abonelikler tarafından desteklenen ücretsiz ve sınırlı bir plan olduğu anlamına gelir.

Musicamp

Geliştiricisi Mustafa Mert Erden adlı bir Türk olan Musicamp, Spotify alternatifi olarak kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar arasındadır. Uygulama ile sevdiğiniz şarkıları ücretsiz olarak dinleyebilir, beğendiğiniz şarkıları daha sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Milyonlarca şarkıyı arka planda dinlemenize olanak tanıyan uygulama, kendi şarkı listenizi oluşturmanız da sağlıyor. Bünyesinde 150 milyondan fazla şarkıyı barındıran uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. YouTube koordineli olarak çalışan Musicamp, tüm videoları YouTube üzerinden herhangi bir telif hakkı sorunu yaşamadan karşınıza getiriyor.

Last FM

Last FM, listemizdeki en eski ses akışı platformlarından biridir. İlk zamanlarında AudioScrobbler olarak bilinen bir algoritmaya sahipti ve dijital radyo istasyonlarından veya cihazınızdan bir dinleyicinin müzik zevki için ayrıntılı bir profil oluşturmaktan sorumluydu. Şimdi ise en sevdiğiniz akış hizmetini Last FM’e (Spotify, Apple, Youtube vb.) bağlayarak hizmetin müzik geçmişinizi takip etmesini ve yeni müzik ve sanatçılar hakkında istatistikler ve öneriler oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Fizy

Spotify alternatifi uygulamalar arasında Fizy de yer alıyor. Belirli bir ücret karşılığında hizmete abone olabilir ve bazı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu avantajlar arasında çevrim dışı müzik dinleme özelliği ön plana çıkıyor. Söz konusu özellik sayesinde internet olmadığı zamanlarda da şarkı dinleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için internet bağlantısı varken müzikleri cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Ücretli abonelikte ayrıca yüksek ses kalitesi ve reklamsız müzik deneyimi de bulunuyor.

PowerApp

PowerApp, içerisinde Power FM, Power Türk, Power Pop ve Power Love gibi radyo kanallarını barındıran bir müzik uygulamasıdır. Tıpkı diğer müzik uygulamalarında olduğu gibi PowerApp’te de hazır oluşturulmuş müzik listeleri bulunmaktadır. Bu listeleri takip edebilir, müzik deneyiminizi daha zengin hale getirebilirsiniz. Ayrıca Djset ve podcast arşivi ile kendi çalma listelerinizi oluşturarak bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

eSound Music

eSound Music, ücret vermeden kullanabileceğiniz en iyi müzik uygulamalarından birisidir. Sevdiğiniz şarkılardan kendi kitaplığınızı oluşturabilir veya uygulamanı önerdiği şarkıları dinleyebilirsiniz. eSound Music’te atlama veya arka planda dinleme sınırlamaları bulunmuyor. YouTube’daki 150 milyondan fazla şarkıyı ücretsiz olarak dinleyebilmenizi sağlayan uygulama, günlük olarak güncellenerek trend müzik listelerini karşınıza çıkarıyor.

Tuneln Radio

Tuneln Radio, piyasadaki en iyi ücretsiz radyo uygulamasıdır. Dünyanın her yanındaki radyo kanallarını, müzikleri ve podcastleri bir arada sunar. Uygulamada 6 milyondan fazla podcast ve 100 binden fazla radyo kanalı bulunuyor. Uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz versiyonu bulunuyor. Ücretli versiyonda kullanıcılar uygulamayı kullanırken herhangi bir reklamla karşılaşmıyor. Ancak ücretsiz abonelikte müzik aralarında reklamlar kullanılıyor. Uygulamanın Türkçe radyo ve podcast içeriği de oldukça zengin.

Yandex Music

Yandex Music, Yandex’in uzun yıllardır var olan bir müzik akış platformudur. Spotify için en iyi alternatiflerden olarak nitelendirebileceğimiz Yandex Music, uzun süredir Rus sanatçıların şarkıları tarafından domine edilmişti. Son yıllarda ise bu durum yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış ve İngilizce odaklı şarkıların sayısında da bir hayli artış olmuştur. Premium hesabı da bulunan uygulamanın bu özelliğinden şimdilik Türkiye’deki kullanıcılar faydalanamıyorlar. Fakat yine de uygulamayı rahatlıkla indirip kullanabilirler.

IDAGIO

IDAGIO uygulaması, klasik müzik severler için tasarlanmış bir uygulamadır. Klasik müzik dinlemeyi sevenler bu alanda çok fazla uygulama bulamıyor ancak bu uygulamada 2 milyona yakın klasik müzik eseri var. Ayrıca uygulamadaki klasik müzikleri istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. En yeni ve en popüler müzikleri sunan uygulamada kendi listenizi de oluşturabilirsiniz. Uygulama her hafta sizin için seveceğiniz müziklerden oluşan bir mix bile yapıyor. Ücretli sürüme geçtiğinizde klasik müzikleri reklamsız olarak dinleyebilirsiniz.

Jango

Spotify alternatiflerinden birisi olarak bu uygulama, her biri türe göre ayırt edilen ve iyi hazırlanmış çalma listelerinden oluşan geniş bir veritabanına sahiptir. Herhangi bir sanatçıyı veya müzik türünü arayarak istediğiniz hemen her şeyi bulabilirsiniz. Uygulamadaki çalma listelerine göz attığınızda, Spotify’ın aksine atlanabilen 800’den fazla çalma listesiyle karşılaşacaksınız. Çalma listesindeki bir şarkıyı atlayamasanız da en sevdiğiniz sanatçılara göre kendi listenizi oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Jamendo

Az bilinen ancak ilginç bir hizmete sahip olan Jamendo uygulaması, Spotify’dan çok daha iyi bir sisteme sahip. Uygulamanın veri tabanında milyonlarca şarkı var ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çünkü uygulama Creative Commons lisansına sahip, bu sayede kullanıcılar parçalara ücretsiz sahip olabiliyor. Özellikle bağımsız grupları keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak isteyen kullanıcılar için Jamendo oldukça iyi bir seçenek.

Audiomack

Audiomack uygulaması az bilinse de aslında neredeyse tüm uygulamalardan daha basit. Uygulama içerisinde milyonlarca müzik, podcast ve video var. Müzikleri ve hatta albümleri telefonunuzdan dinleyebilir, indirebilir ya da çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Audiomack ücretsiz indirme özelliğiyle diğer müzik uygulamaları arasından sıyrılıyor. Uygulamanın kendisi Türkçe olmasa da neredeyse bütün şarkıları bulabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada kendi listelerinizi ve hatta remixlerinizi bile oluşturabilirsiniz. Ruh halinize göre listelenen müzikler arasından istediğinizi seçebilirsiniz.