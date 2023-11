The STAR WARS Knights of the Old Republic ya da kısaca Star Wars Kotor’un yeniden yapım oyunu Star Wars KOTOR Remake geliştirildiği geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Birkaç kez oyunun geliştirilmeye devam edildiği belirtilmiş ve akabinde oyun hakkında ilk fragman da gelmişti. Ancak sonrasında bu fragmanın gizliye alınması pek çok tartışmayı da peşi sıra getirmişti. Gelinen noktada, Star Wars KOTOR Remake iptal haberi gündeme bomba gibi düştü; Star Wars hayranları üzgün.

Star Wars KOTOR Remake İptal Edildi

The STAR WARS Knights of the Old Republic Remake geliştirilme sürecinde pek çok oyun stüdyosu devreye girmişti. Oyun, önce Sony’den Embracer Group’a geçmişti. Oyunun geliştiricisi Aspyr iken çıkan sonuçtan Embracer memnun olmayınca oyunu Saber Interactive’e emanet etmişti. Son durumda ise tüm paydaşlar Star Wars KOTOR Remake için pes etti.

Daha önce oyun hakkında gelişmeleri aktardığımız Star Wars KOTOR Remake Ne Zaman Çıkacak? haberimize buradan göz atabilirsiniz.

Sony, Star Wars KOTOR Remake’den Çekildi

Sony’nin YouTube kanalından duyuru fragmanı gizlenen oyunla alakalı Jeff Grubb’dan açıklama geldi. “Şu an da hiçbir stüdyo ve geliştirici projede görev almıyor, Sony ise Star Wars KOTOR Remake’den tamamen çekildi” diyen Jeff Grubb, oyunun geleceği ile ilgili herhangi bir umut kalmadığını belirtti.

Oyuncular Ne Diyor?

The STAR WARS Knights of the Old Republic efsanesinin yeniden yapım oyununu uzun süredir heyecanla bekleyen oyuncular, gelen bu haber sonrasında tam anlamıyla hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Kişisel sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlarda bulunan gamerların yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Star Wars’u ileriye taşıyacak bir tane akıl yok. Ne oyun dünyasında ne de sinema dünyasında… Her 2 tarafta da para basacak bu işi ancak bu kadar rezil edebilirler.”

“Bu işin buraya geleceği Sony’nin Youtube kanalında oyunun fragmanının gizliye alınması sonrasında netleşmişti aslında. Benim anlamadığım, Sony bu kadar günlük mü ilerliyor. Tamamen taşın altına elini koymadığı bir işte neden fragman yayımlar koskoca şirket? Yayımladıysan sırf adına leke sürdürmemek adına oyunu bitirmeleri lazımdı bana göre.”

“Tutmayacak live service oyunu yap desek Sony koşa koşa gelir. Konu efsane Star Wars olunca nasıl ortadan sıvışacağını şaşırdı, gerçekten ilginç. Bir babayiğit çıkar da şu oyuna el atar umarım.”

“Mandalor İç Savaşı’nda savaştım, Cumhuriyet’i iki kez kurtardım ama sonunda Sony’ye karşı kaybettim.” – Darth Revan