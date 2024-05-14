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Dünyanın en büyük dijital oyun stüdyolarından Rockstar Games’in sevilen oyunu Red Dead Redemption’ın uzun zamandır PC’de yayınlanması bekleniyordu. Bu kapsamda bir veri madenciliği çalışmasında istemcide bazı kodlar görüldü ve söylene göre nihayet Red Dead Redemption PC’ye geliyor. İşte detaylar…

PC Oyuncularına Müjde: Red Dead Redemption PC’ye Geliyor!

Red Dead serisinin sevilen oyunu Red Dead Redemption 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında yayınlanmıştı. Serinin bir sonraki oyunu olan Red Dead Redemption 2 önce PlayStation 4 için yayınlanmış ve akabinde bir yıl sonra PC’ye getirilmişti. Red Dead Redemption 1’in de PC’de yayınlanması isteniyordu ancak 14 yıl geçmesine rağmen yayınlanmadı. Bununla birlikte Red Dead Redemption severler için ve bu oyunu PC’de deneyimlemek isteyenler için güzel bir haber geldi ve oyunun PC portu için çalışmalara başlandı.

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Tez2 adlı Dataminer ve Rockstar topluluğu üyesi yaptığı veri madenciliği sırasında açığa çıkardığı veriler Red Dead Redemption ve eklenti paketi Undead Nightmare’in artık PC platformuna geldiğini gözler önüne serdi. İstemci sitesi güncellemesinin ardından gelen görüntülere göre artık uzun zamandır beklenen Red Dead Redemption oyunu PC platformunda oynanabilecek.

PC oyuncularının grafik ve performans anlamında muhteşem bir oyun deneyimi sunaca olan Red Dead Redemption ile buluşması yakın bir zaman içerisinde gerçekleşebilir. Undead Nightmare ek paketinin de PC’ye gelecek olması oldukça heyecan verici bir gelişme diyebiliriz.

Geliştirici şirketin son dönemde piyasaya çıkan bazı oyunları beklenen etkiyi yaratmadı ve oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Buna örnek olarak GTA Trilogy: Definitive Edition yapımını verebiliriz. Şimdi bu sevilen ve uzun zamandır bilgisayara gelmesi beklenen oyunun çıkışı Rockstar için de iyi bir gelişme diyebiliriz.

Red Dead Redemption Nasıl Bir Oyun?

Red Dead serisinin 2010 yılında piyasaya sürülen oyunu Red Dead Redemption Rockstar San Diego ile Rockstar North tarafınca geliştirilmiş ve Rockstar Games tarafından yayınlanmıştır. Oyun ilk etapta PS3 ve Xbox 360 için yayınlanmış daha sonra da PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına da getirilmiştir. Üçüncü şahıs nişancı ve Western oyunu olan Red Dead Redemption şimdiye dek pek çok ödül almış ve pek çoğuna da aday gösterilmiştir.

2010 yılında pek çok ödül alan Red Dead Redemption; VGX yılın oyunu ödülü, VGX en iyi orijinal müzik ödülü, VGX en iyi orijinal oyun ödülü ve VGX bir video oyunundaki şarkı ödülü sahibi olmuştur. Çok oyunculu moda sahip olan Red Dead Redemption western, eğlence, aksiyon – macera oyunu, üçüncü şahıs nişancı, çizgisellik ve societal kategorilerinde yer almaktadır.