Star Wars Oyun Evreni Genişliyor

Star Wars evrenindeki oyun serisi, heyecan verici bir gelişme ile devam ediyor. EA Games’in 2023 yılında piyasaya sürdüğü Star Wars Jedi: Survivor, karışık yorumlar almış olsa da, 2024 yılında seriyi daha da genişletecek bir yapımla geliyor. Bu da Ubisoft tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws oluyor.

Ubisoft Star Wars oyunu geliştiriyor

Ubisoft’un yayınladığı blog yazısına göre, Star Wars Outlaws’un çıkış tarihi 2024’ün sonları olarak planlanıyor. Bu da oyuncuların bu eşsiz Star Wars deneyimini yaşamak için yılın son çeyreğini beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. Ancak bekleyişin sonunda, Star Wars Outlaws’un, aynı dönemde çıkacak diğer büyük yapımlarla rekabet edeceği bir döneme şahit olacağız.

Oyun, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmleri arasında geçecek ve oyunculara bu ikonik evrende kendi maceralarını yaşama şansı tanıyor. Haziran ayında yapılan Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulan Star Wars Outlaws, oyunculara şehirleri ve yerel bölgeleri keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, oyuncuların yapacakları seçimlerin oyunun genel hikayesini etkileyeceği vurgulanarak, oyunun rol yapma öğelerini içereceği belirtilmiştir.