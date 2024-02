Ana Sayfa » Oyun Steam İndirimi Baş Döndürüyor, Yüzde 80 Oranında İndirimler Var! Oyun Steam İndirimi Baş Döndürüyor, Yüzde 80 Oranında İndirimler Var! Emine Emre 1 Görüntüleme

Steam’de Ubisoft yayıncı indirimi kapsamında popüler ve sevilen oyunlarda büyük indirimler var. Küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Steam’de 50 bini aşkın oyun bulunuyor. Kullanıcı sayısı bakımından da diğer online oyun platformlarına fark atan platform oyun fiyatlarında muhteşem bir indirime gitti. Fiyatlarda yüzde 80’e varan düşüşlerin yaşandığı Steam indirimi baş döndürüyor. İşte oyunların indirimli fiyatları…

Steam İndirimi Baş Döndürüyor, Yüzde 80 Oranında İndirimler Var!

Valve tarafından oluşturulmuş ve ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Steam; dijital oyun dağıtım, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan küresel bir platformdur. Global çapta en çok kullanılan oyun dağıtım platformu olan Steam, TL ile işlem yapma özelliğini kaldırınca ülkemizdeki pek çok kullanıcısını kaybetti. TL ile ödeme yapamayan kullanıcı Steam’den vazgeçerek Epic Games’e kaydı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir zam haberi ile gündeme gelen Epic Games, zamlı fiyatları ile de Steam’den daha ucuzdu. Şimdi ise Steam büyük bir indirim haberi ile gündeme geldi. Pek çok “Ubisoft oyununu”, Ubisoft yayıncı indirimleri kapsamında indirim aldı ve yüzde 80’e kadar olan indirim oranları mevcut. Fiyatı düşen oyunlar arasında popüler oyunlardan Far Cry, Assassin’s Creed, South Park: The Fractured But Whole gibi yapımlar da var.

Stea indirimleri kapsamında, özellikle seri oyunlarda birden fazla oyunu da indirimli fiyatla satın almak mümkün. Buna bir örnek vermek gerekirse, Unity’ye kadar çıkan tüm oyunları barındıran Assassin’s Creed Bundle fiyatı 80 dolar civarında.

Steam’de İndirimli Oyunlar

Ubisoft oyunlarından olan Far Cry serisi de indirim alan oyunlardan. Örneğin Far Cry 6 oyunu normal şartlarda 47 dolardan satışa sunulurken Ubisoft yayıncı indirimleri ile 12 dolar fiyatla satılmaya başladı. Par Cry: New Dawn ise 7 dolar gibi bir fiyatla satılmakta. Bunların yanı sıra yine popüler strateji oyunlarından Anno 1800 de yüzde 75’lik bir indirimle fiyatı 12 dolara düşmüş durumda.

Steam’de Ubisoft Yayıncı İndirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu indirimli fiyatlardan faydalanmak ve bütün indirimli oyunlara erişebilmek için Steam resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.